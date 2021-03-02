"Евровидение – 2021": как пройдет конкурс в условиях пандемии

Ранее организаторы "Евровидения" сообщали, что в этом году музыкальный конкурс состоится, но с форматом еще не определились. Теперь же стало известно, что конкурс пройдет в Нидерландах в оффлайн-формате. Об этом сказано на официальном сайте.

Участники приедут в Роттердам. Но отмечается, что составы делегаций и количество журналистов будут сокращены. Будут ли присутствовать зрители пока неизвестно.

"Дух и традиция конкурса песни" Евровидение "- объединить Европу на одной сцене, и мы все еще полны решимости добиться этого в Роттердаме в мае. Мы продвигаемся вперед в реализации наших планов по организации безопасного конкурса песни "Евровидение", когда все артисты будут выступать в Роттердаме на сцене", – сказано в сообщении.

Конкурс "Евровидение" / Фото: eurovision.tv

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Участникам конкурса и их делегациям необходимо будет соблюдать самоизоляцию за пять дней до отправления в Нидерланды, также максимум за 72 часа до полета у них на руках должен быть отрицательный тест на коронавирус.

Артисты со своим командами должны будут оставаться в отеле, если у них нет репетиций. Работники сцены, артисты и журналисты будут регулярно сдавать тест на коронавирус.

Напомним, "Евровидение-2021" состоится 18, 20 и 22 мая.

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