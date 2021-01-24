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"Евровидение-2021": коротко о том, как пройдет конкурс

24 января, 10:13

Инна Петрова

Принимать песенный конкурс будут Нидерланды

18 мая 2021 года стартует первый полуфинал "Евровидения". Все, что нужно знать о песенном конкурсе, мы коротко рассказываем далее в материале.

Напомним, что в 2020 году "Евровидение" отменили из-за коронавируса. Вместо этого организаторы провели онлайн-концерт, в котором принимали участие конкурсанты из разных стран.

"Евровидение-2021" / Фото: eurovision.tv

Где и когда пройдет "Евровидение-2021"

Традиционно, песенный конкурс состоится 18, 20 и 22 мая. В этом году его принимать будет Роттердам.

Ведущие "Евровидения-2021"

Ведущими шоу остаются певица, телеведущая и участница "Евровидения" Едсилия Ромбли, актриса и телеведущая Шанталь Янзен и певец, шоумен и комментатор Ян Смит. Именно их назначили ведущими конкурса в прошлом году.

Ведущие "Евровидения-2021"
Фото: NPO/NOS/AVROTROS

Новые правила "Евровидения-2021"

В условиях пандемии коронавируса также пришлось сменить и правила проведения. Комитет "Евровидения" принял решение:

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Для участия в конкурсе в этом году исполнители также должны представить новые композиции, так как песни участников "Евровидения-2020" не принимаются в 2021-м.

Страны-участницы "Евровидения-2021"

Перечень стран-участниц "Евровидения-2021" (а их насчитывается 41) остался таким же, как и в 2020 году. Остается неизменным и порядок выступлений:

Первый полуфинал (18 мая):

  1. Северная Македония
  2. Беларусь
  3. Литва
  4. Швеция
  5. Словения
  6. Австралия
  7. Ирландия
  8. Россия
  9. Норвегия
  10. Кипр
  11. Хорватия
  12. Азербайджан
  13. Мальта
  14. Израиль
  15. Украина
  16. Румыния
  17. Бельгия
Фото: NPO/NOS/AVROTROS

Второй полуфинал (20 мая):

  1. Австрия
  2. Молдова
  3. Польша
  4. Сан-Марино
  5. Сербия
  6. Исландия
  7. Чешская Республика
  8. Греция
  9. Эстония
  10. Дания
  11. Болгария
  12. Швейцария
  13. Финляндия
  14. Армения
  15. Латвия
  16. Грузия
  17. Португалия
  18. Албания
Фото: NPO/NOS/AVROTROS

Кто представит Украину на "Евровидении-2021"

От Украины в Роттердам отправится этническая группа GO_A. Все, что известно о музыкантах, читайте в нашем материале.

Группа Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band

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Проведение "Евровидения-2021" в условиях пандемии

Европейский вещательный союз, общественные вещатели-организаторы в Нидерландах NPO, NOS и AVROTROS разработали четыре базовых варианта проведения конкурса в нынешних реалиях:

Вариант A: все, как обычно.

"Евровидение-2021" пройдет, как обычно: на арене Ahoy в Роттердаме состоится 9 шоу (включая генеральные репетиции) в заполненном зале, с участием делегаций и артистов всех стран-участников, состоятся и все ивенты в рамках "Евровидения".

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Вариант B: дистанция.

Аналогично будет проведено 9 шоу со зрителями на арене, однако при ограниченном количестве зрителей, чтобы обеспечить социальное дистанцирование на расстоянии 1,5 м.

Вариант C: ограничения на путешествия.

"Евровидение-2021" пройдет как в варианте B, однако если какая-то делегация не сможет приехать в Роттердам, будет использовано резервное видео исполнителя этой страны.

Вариант D: локдаун.

Если на момент проведения конкурса в Нидерландах будет действовать локдаун, "Евровидение-2021" состоится без зрителей и участников – все выступления покажут онлайн.

Какой вариант проведения "Евровидения-2021" выберут организаторы – станет известно в феврале.

Ранее сообщалось, что представители Украины на "Евровидении" выпустили новую песню.

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