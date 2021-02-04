Версія українською
$ 28
33,64

Евровидение-2021: названа песня, с которой Go_A представит Украину на конкурсе (видео)

4 февраля, 15:48

Анна Пономаренко

Жюри были представлены три песни на выбор

Группа Go_A представит Украину на "Евровидении-2021" с песней "Шум". Об этом говорится на официальной страничке "Суспільного" в Instagram.

Отметим, что профессиональное жюри выбирало песню из трех предложенных группой композиций.

"Группа Go_A представит Украину на "Евровидении-2021" с песней "Шум". На рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новые композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен единогласно избрали "Шум". В начале марта будет представлена конкурсная версию песни "Шум" и новый видеоклип", – говорится в сообщении.

Отметим, многие удивились, что песню отбирали на закрытом голосовании жюри без участия зрителей. Пользователи Сети заявили, что хотели бы услышать, как звучат три песни, представленные жюри на выбор.

Напомним, композицию "ШУМ" группа Go_A представила 22 января. Поклонникам коллектива песня очень понравилась.

Новости на эту же тему:

"Евровидение -2021" пройдет в новом формате: что известно Филипп Киркоров едет покорять "Евровидение" "Евровидение-2021": коротко о том, как пройдет конкурс
Евровидение Go-A Евровидение 2021

Реклама

Новости партнеров

Шикарный дом Королевской под Киевом с горой и озерами: фото
При пожаре в Запорожье погибла врач: она спасала пациентов
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии