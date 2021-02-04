Евровидение-2021: названа песня, с которой Go_A представит Украину на конкурсе (видео)

Жюри были представлены три песни на выбор

Группа Go_A представит Украину на "Евровидении-2021" с песней "Шум". Об этом говорится на официальной страничке "Суспільного" в Instagram.

Отметим, что профессиональное жюри выбирало песню из трех предложенных группой композиций.

"Группа Go_A представит Украину на "Евровидении-2021" с песней "Шум". На рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новые композиции: "Рано", "Церковка" и "Шум". Из трех предложенных группой песен единогласно избрали "Шум". В начале марта будет представлена конкурсная версию песни "Шум" и новый видеоклип", – говорится в сообщении.

Отметим, многие удивились, что песню отбирали на закрытом голосовании жюри без участия зрителей. Пользователи Сети заявили, что хотели бы услышать, как звучат три песни, представленные жюри на выбор.

Напомним, композицию "ШУМ" группа Go_A представила 22 января. Поклонникам коллектива песня очень понравилась.