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Евровидение-2021: назван порядок выступлений участников в полуфиналах

30 марта, 13:19

Анна Пономаренко

Украина выступит в первом полуфинале "Евровидения" под номером 15

Организаторы "Евровидения-2021" опубликовали порядок выступлений всех участников конкурса в первом и втором полуфиналах, которые состоятся 18 и 20 мая соответственно, сообщает eurovision.tv.

Группа Go_A, которая в этом году представляет Украину на конкурсе, выступит в первом полуфинале под номером 15.

Порядок выступлений на "Евровидении-2021" в первом полуфинале:

  1. Литва
  2. Словения
  3. Россия
  4. Швеция
  5. Австралия
  6. Северная Македония
  7. Ирландия
  8. Кипр
  9. Норвегия
  10. Хорватия
  11. Бельгия
  12. Израиль
  13. Румыния
  14. Азербайджан
  15. Украина
  16. Мальта
Фото: eurovision.tv

Порядок выступлений на "Евровидении-2021" во втором полуфинале:

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  1. Сан-Марино
  2. Эстония
  3. Чешская Республика
  4. Греция
  5. Австрия
  6. Польша
  7. Молдова
  8. Исландия
  9. Сербия
  10. Грузия
  11. Албания
  12. Португалия
  13. Болгария
  14. Финляндия
  15. Латвия
  16. Швейцария
  17. Дания
Фото: eurovision.tv

В финал конкурса из каждого полуфинала пройдут по 10 стран. Они присоединятся к Нидерландам, которые в этом году принимают конкурс, и другим участникам автоматической квалификации, "большой пятерке": Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Всего в гранд-финале за победу будут соревноваться 26 стран.

Напомним, Lordi и еще пять победителей прошлых лет выступят на "Евровидении-2021".

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