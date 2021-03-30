Евровидение-2021: назван порядок выступлений участников в полуфиналах

Организаторы "Евровидения-2021" опубликовали порядок выступлений всех участников конкурса в первом и втором полуфиналах, которые состоятся 18 и 20 мая соответственно, сообщает eurovision.tv.
Группа Go_A, которая в этом году представляет Украину на конкурсе, выступит в первом полуфинале под номером 15.
Порядок выступлений на "Евровидении-2021" в первом полуфинале:
- Литва
- Словения
- Россия
- Швеция
- Австралия
- Северная Македония
- Ирландия
- Кипр
- Норвегия
- Хорватия
- Бельгия
- Израиль
- Румыния
- Азербайджан
- Украина
- Мальта
Порядок выступлений на "Евровидении-2021" во втором полуфинале:
- Сан-Марино
- Эстония
- Чешская Республика
- Греция
- Австрия
- Польша
- Молдова
- Исландия
- Сербия
- Грузия
- Албания
- Португалия
- Болгария
- Финляндия
- Латвия
- Швейцария
- Дания
В финал конкурса из каждого полуфинала пройдут по 10 стран. Они присоединятся к Нидерландам, которые в этом году принимают конкурс, и другим участникам автоматической квалификации, "большой пятерке": Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.
Всего в гранд-финале за победу будут соревноваться 26 стран.
Напомним, Lordi и еще пять победителей прошлых лет выступят на "Евровидении-2021".