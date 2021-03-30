Евровидение-2021: назван порядок выступлений участников в полуфиналах

Украина выступит в первом полуфинале "Евровидения" под номером 15

Организаторы "Евровидения-2021" опубликовали порядок выступлений всех участников конкурса в первом и втором полуфиналах, которые состоятся 18 и 20 мая соответственно, сообщает eurovision.tv.

Группа Go_A, которая в этом году представляет Украину на конкурсе, выступит в первом полуфинале под номером 15.

Порядок выступлений на "Евровидении-2021" в первом полуфинале:

Литва Словения Россия Швеция Австралия Северная Македония Ирландия Кипр Норвегия Хорватия Бельгия Израиль Румыния Азербайджан Украина Мальта

Фото: eurovision.tv

Порядок выступлений на "Евровидении-2021" во втором полуфинале:

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Сан-Марино Эстония Чешская Республика Греция Австрия Польша Молдова Исландия Сербия Грузия Албания Португалия Болгария Финляндия Латвия Швейцария Дания

Фото: eurovision.tv

В финал конкурса из каждого полуфинала пройдут по 10 стран. Они присоединятся к Нидерландам, которые в этом году принимают конкурс, и другим участникам автоматической квалификации, "большой пятерке": Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Всего в гранд-финале за победу будут соревноваться 26 стран.

Напомним, Lordi и еще пять победителей прошлых лет выступят на "Евровидении-2021".