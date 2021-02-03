"Евровидение -2021" пройдет в новом формате: что известно

Конкурс в этом году точно состоится

Пока все ждут, с какой песней Go_A представит Украину на "Евровидении-2021", организаторы сообщили о возможных вариантах проведения конкурса.

"Евровидение-2021" состоится 18, 20 и 22 мая. Сейчас есть три варианта, как пройдет конкурс.

Первый вариант – конкурс пройдет в концертном зале Ahoy Arena в Роттердаме с учетом соблюдения всех карантинных мер. Если кто-то из участников не сможет приехать в Роттердам, будет показана запись выступления.

Конкурс "Евровидение" / Фото: eurovision.tv Реклама



Второй вариант – участники не будут приезжать в Нидерланды, выступления будут транслироваться онлайн. Но ведущие будут на сцене Ahoy Arena.

Третий сценарий – конкурс полностью будет проходить в онлайн-формате.

Ранее мы рассказывали, как изменятся правила конкурса в этом году.