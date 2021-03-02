Евровидение-2021: Россия впервые за 9 лет проведет нацотбор

Неожиданный поворот событий – Россия решила выбрать своего представителя на "Евровидении" не на "супертайном" закрытом голосовании жюри (как всегда), а наконец-то устроить национальный отбор, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

В прошлом году на конкурсе Россию должна была представлять группа Little Big. Как все остальные участники, группа автоматически должна была принять участие в конкурсе и в этом году, но с новой песней. Новый трек Little Big не представили, и пока неизвестно, будет ли коллектив подавать заявку на нацотбор.

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"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу", – сообщили в пресс-службе Первого канала.

В РФ полномочиями на выбор артистов, которые будут представлять страну на "Евровидении", обладают Первый канал и ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) – члены Европейского вещательного союза. Последний раз, когда участника выбрали путем голосования зрителей был в 2012 году – тогда на "Евровидение" от РФ поехали "Бурановские бабушки".

Напомним, названа песня, с которой Go_A представит Украину на "Евровидении".