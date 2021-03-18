Ездят на лимузинах, отмечают день рождения в Дубае. Сколько зарабатывают дети-блогеры в Украине

Ездят на лимузинах, отмечают день рождения в Дубае и могут позволить себе дорогие игрушки. Это о детях-блогерах, которые зарабатывают сотни тысяч долларов ежемесячно. Сколько и на чем зарабатывают дети-блогеры в Украине – далее в материале.

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Самая популярная среди детей в Украине блогер – киевлянка Диана. У нее 75 миллионов подписчиков на YouTube, а зарабатывает она более 300 тысяч долларов ежемесячно. Ее блог начинался с детских песен и платьев принцесс. А в прошлом году Диана стала еще и лицом мультфильма.

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От 100 тысяч долларов в месяц зарабатывают Катя и Макс из Одессы. Начинали с "осмотра" шоколадных яиц. После того, как видео детей начало приносить немалые доходы, семья стала много путешествовать, а в 2017 году переехала в Лондон.

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Еще одна столичная блогер – Пупси-Кира имеет почти миллион подписчиков в Instagram и вдвое больше на YouTube. В своем блоге проводит различные челенджи, а еще снимает танцевальные ролики с мамой. За одну рекламу Кира получает около тысячи долларов. И говорит: деньги – это не главное.

Напомним, ранее маленькая украинка Вероника Дзюбинская публично отказалась от школы и неожиданно прославилась в интернете. А позже в сети появилась скандальная история с 8-летней моделью Миланой, у которой романтические отношения с 13-летним блогером.