Мистика и средневековье: посмотрите на новую коллекцию модного дома Dior (видео)

Не успели мы отойти от совместного показа Миуччи Прады и Рафа Симонса, как Dior представили свои последние творения от кутюр в цифровом формате.
Новая коллекция посвящена мистическим картам Таро, которыми увлекался Кристиан Диор, будучи весьма суеверным человеком.
Вещи из коллекции Dior весна-лето 2021 вдохновлены колодой Таро Visconti-Sforza из 15 века. Именно потому креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри представила своих моделей как персонажей карт – Отшельник, Луна, Императрица, Дьявол позировали в совершенно сказочных платьях из парчи и шелка.
Вся коллекция соткана из кружев и узоров ручной работы. От всей это работы веет атмосферой средневековья и мистики.
Для рекламной кампании режиссер Маттео Гарроне даже снял мини-фильм.
Ранее мы рассказывали как прошел мужской показ Louis Vuitton во время пандемии.