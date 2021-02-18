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Facebook, Google и Twitter вместе разберутся с вредоносным контентом

18 февраля, 10:32

Виталий Семченко

Технологические гиганты создали общие принципы работы

Девять технологических гигантов создали общие принципы работы с вредоносным контентом и поведением в интернете.

Об этом сообщает Axios.

Сообщество крупнейших мировых компаний – Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Discord, Pinterest, Reddit, Shopify и Vimeo – будет заниматься разработкой принципов реагирования на вредоносный контент в Сети.

Эти принципы будут основаны на обязательствах членов сообществ, в том числе:

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Издание отмечает, что инициатива вряд ли отразится на уже существующих подходах компаний к управлению контентом пользователей, но при этом позволит определить внутренние принципы, необходимые при разработке собственной политики.

"Улучшение всех передовых практик и их распространение является шагом на пути к установлению большего доверия между властями и технологическими компаниями", – заявил советника сообщества Алекса Фирста.

Напомним, ранее СМИ узнали о тайном "рекламном" соглашении Google и Facebook.

Также мы писали, что киберпреступники заполучили доступ к данным более полумиллиарда пользователей соцсети Facebook и продают их всем желающим.

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