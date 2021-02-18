Facebook, Google и Twitter вместе разберутся с вредоносным контентом

Девять технологических гигантов создали общие принципы работы с вредоносным контентом и поведением в интернете.
Об этом сообщает Axios.
Сообщество крупнейших мировых компаний – Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Discord, Pinterest, Reddit, Shopify и Vimeo – будет заниматься разработкой принципов реагирования на вредоносный контент в Сети.
Эти принципы будут основаны на обязательствах членов сообществ, в том числе:
- предусматривание рисков ненадлежащего поведения в сети при разработке продукта, а также создание способов их предотвращения;
- принятие четких и последовательных правил, связанных с контентом и поведением пользователей в сети;
- инвестирование в благополучие и устойчивость сотрудников, работающих с конфиденциальными материалами;
- проверка эффективности политики в отношении вредоносного контента или поведения в интернете.
Издание отмечает, что инициатива вряд ли отразится на уже существующих подходах компаний к управлению контентом пользователей, но при этом позволит определить внутренние принципы, необходимые при разработке собственной политики.
"Улучшение всех передовых практик и их распространение является шагом на пути к установлению большего доверия между властями и технологическими компаниями", – заявил советника сообщества Алекса Фирста.
Напомним, ранее СМИ узнали о тайном "рекламном" соглашении Google и Facebook.
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