"Фальшивые куриные ножки" с моцареллой: рецепт от Григория Германа

На вид – куриные ножки, на самом деле – и курятина, и гарнир одновременно. В рубрике "Вкусное утро" программы "Ранок з Україною" Григорий Герман поделился необычным рецептом под названием "Фальшивые куриные ножки". Они очень напоминают и внешне, и по вкусу легендарную котлету по-киевски. Но приготовить ее несколько сложно, а вот блюдо от телеведущего займет у вас немного времени.
В нашем мартовском календаре праздников найдете лучшие идеи для подарков.
Для приготовления куриных ножек по рецепту Григория Германа понадобятся:
- Голени куриные – 4 шт.
- Масло – 3 ст. л.
- Вода – 250 мл
- Чеснок – 2 зуб.
- Розмарин – 2 веточки
- Картофель – 3 шт.
- Моцарелла – 200 г
- Мука – 2 ст. л.
- Яйцо – 2 шт.
- Сухари панировочные – 100 г
- Паприка молотая, горчица молотая, соль и перец
Способ приготовления
- Картофель помыть и отправить в духовку запекаться. Тем временем можно приготовить голени.
- Поставить сковороду на огонь и добавить немного масла. Осторожно снять кожу с голеней. Отправить ножки на разогретую сковороду и добавить один зубчик чеснока и веточку розмарина.
- Когда голени стали золотистого цвета, осторожно влить стакан воды и накрыть сковороду крышкой. Тушить курицу почти до готовности в течение 30-40 минут.
- Обобрать мясо, но косточки выбрасывать не стоит. Измельчить мясо и пересыпать в отдельную миску.
- Готовый картофель достать из духовки, очистить от шкурок и натереть. Смешать мясо с картофелем.
- Измельчить зелень и забросить в начинку, посолить и поперчить. Натереть сыр и тоже добавить к начинке. Тщательно перемешать.
- Для панировки муку смешать с паприкой и высыпать смесь в одну миску. В другой взбить два яйца. А в третью миску отправить панировочные сухари и сухую горчицу.
- Из фарша сформировать котлету, во внутрь которой вложить косточку. Окунуть в муку, яйцо, а затем в панировочные сухари. Жарить во фритюре до готовности.
Здесь собраны 5 рецептов еды, которая стала трендом в Instagram.
Новости на эту же тему:Как готовят ризотто в Италии и немного истории блюда (рецепт от шеф-повара) Омлет по-корейски: как еще можно приготовить яйца (рецепт из Instagram) Что необычного можно приготовить из шампиньонов – 3 неожиданных рецепта Как приготовить лучший соус для домашней пиццы – классический рецепт