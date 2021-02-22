Фанаты обматерившей визажистов Инстасамки сжигают билеты на ее концерт: фото

Поклонники российской рэп-исполнительницы и блогера Инстасамки (Дарьи Зотеевой), которая обругала визажистов и сожгла их гонорар, устали терпеть хамское поведение артистки и теперь сжигают билеты на ее концерт. Об этом сообщает Mash.
12 марта Инстасамка будет выступать во Владивостоке, однако ее поклонники решили, что девушка "заигралась" и слишком часто создает фальшивые скандалы, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Напомним, недавно Инстасамку якобы облили зеленкой.
Флешмоб со сжиганием билетов начала одна из поклонниц Инстасамки, которая таким образом продемонстрировала свой протест против поведения рэп-исполнительницы.
Вкратце о скандале с визажистами
16 февраля в Instastories Инстасамка опубликовала видео, на котором две визажистки делают ей макияж и прическу. Рэп-исполнительница в грубой форме попросила их покинуть ее квартиру, вышвырнув вещи и косметику девушек в подъезд.
Позже стало известно, что таким образом Инстасамка "наказала" девушек за опоздание и сказала, что это был "последний день, когда она терпела неуважение по отношению к себе".
После этого артистка перед камерой сожгла деньги, которые, по ее словам, должна была заплатить девушкам за их работу.
Блогерами сейчас становятся не только молодые артисты, студенты или подростки. Недавно на YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.
Ранее стало известно, что Инстасамку уволили из мультфильма после того, как она унизила визажистов.