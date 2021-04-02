Фанаты Тины Кароль уверены, что она посвятила альбом Дану Балану: Явно в состоянии любви

Сегодня, 2 апреля, Тина Кароль презентовала новый альбом "Красиво". Поклонники уверены, что артистка снова влюблена, и именно такое прекрасное чувство как любовь вдохновило Тину написать семь новых песен.

В комментариях под видео, в котором собраны фрагменты песен Тины, фанаты артистки предполагают, что новый альбом Кароль посвятила знаменитому певцу и экс-коллеге по проекту "Голос країни" Дану Балану.

Дан Балан и Тина Кароль / Фото: instagram.com/danbalan/

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Хотя есть и те, кто уверен – между Тиной и Даном ничего нет, а сердце певицы занято кем-то другим.

"Чувствуется влияние Дана, даже в музыке, и это прекрасно", "Лично я уверена, что у нее кто-то есть, может даже и Дан", "А "Хороший парень" (название одной из песен Тины – Ред.) – это, случайно, не Дан Балан?", "Явно Тина в состоянии любви", – пишут одни фанаты.

"Сто процентов кто у нее есть, и это не Дан Балан, не переживайте", – пишут другие фаны.

Скриншот: YouTube

Напомним, СМИ выяснили, сколько Тина Кароль платит за обучение своего сына Вениамина в Великобритании.