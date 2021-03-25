Фаворитка "Холостяка – 11" проболталась, на что участницам проекта дают деньги

Юля Бельченко рассказала о жизни за кадром

Юлю "Зайку" Бельченко называют главной фавориткой проекта "Холостяк – 11". Она уже успела заинтересовать главного героя Михаила Заливако, и покорить зрителей. В Instagram на своей страничке участница решила делиться закулисной жизнью романтического реалити.

Бельченко рассказала, что на проекте участницам выдают определенную сумму на продукты – суточные.

"Расходы, превышающие эту сумму, мы покрываем самостоятельно", – уточнила Юля.

Участницы "Холостяка -11" / Фото: instagram.com/julz_seven

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На время съемок телефонов у участниц нет. Они могут только один раз в несколько дней связаться с близкими с телефона редактора.

Участница "Холостяка" рассказала, что пару раз в неделю девушки ездят в супермаркет.

"Время на пребывание в магазине ограничено, поэтому лучше составить список или быстро хватать что попалось под руку", – рассказала Юля.

Быт девушки ведут самостоятельно.

Ранее Ксения Мишина рассказала, что думает об участница "Холостяка – 11".