"Филипп готов выплачивать, но некому": Киркоров задолжал 2,5 миллиона евро латвийскому банку

Появилась информация о том, что российский артист Филипп Киркоров, который все еще является народным артистом Украины, задолжал крупную сумму латвийскому ликвидируемому банку ABLV Bank, AS.

Оказалось, что банк обратился в Таганский районный суд Москвы в прошлом году и потребовал, чтобы артист и его компания ООО "Филипп Киркоров продакшен" оплатили ранее взятый кредит – 140 миллионов рублей (около 1,5 миллиона евро). Однако певец до сих пор не выплатил должную сумму.

Адвокат Киркорова прокомментировал ситуацию Telegram-каналу "Звездач".

Филипп Киркоров / Фото: Instagram Реклама

"Наверно, вы путаете сумму или ваши коллеги журналисты. Сначала банк просил около 2,5 миллионов евро. Мы сократили эту сумму... Филипп готов выплачивать. Но некому, вот в чем дело. Банка нет. Как-то пришло письмо, что так как банк накрылся медным тазом, то платите на счет какого-то непонятного физического или юридического лица", – ответил адвокат Александр Добровинский.

По словам адвоката, Филипп Киркоров делать этого не стал, так как это было похоже на аферу.

Напомним, что ранее Филипп Киркоров перестал носить парики и показал новый имидж.