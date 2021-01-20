Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд

На днях мы сообщали, что МИД Литвы внес Филиппа Киркорова в список людей, которым ограничили въезд в страну на пять лет. Санкции ввели из-за того, что он посещал оккупированный Российской Федераций Крым.

Киркоров же считает, что "использовать культуру в политических целях — недостойно". Теперь, как сообщает Telegram-канал Mash, Киркоров через суд намерен вернуть себе право на посещения Литвы.

Певец Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Интересы Киркорова будет представлять адвокат Александр Добровинский, который, к слову, представлял в суде семью Сергея Захарова, погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым.

"Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать его гражданскую позицию. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", — заявил юрист.

Ранее Филипп Киркоров попал в громкий скандал с Олей Поляковой.