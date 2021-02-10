Финал "Хода королевы" получил самый большой рейтинг в истории Netflix: чем закончился сериал

Финальный эпизод сериала "Ход королевы", о котором ранее высказался гроссмейстер Павел Эльянов, стал самым рейтинговым на Netflix. По данным IMDb, седьмой (он же и последний) эпизод шоу получил 9.4 балла из 10 по оценкам зрителей. Это единственный эпизод с самым высоким рейтингом за всю историю сериалов Netflix.

При этом "Ход королевы" ранее уже побил другой рекорд на стриминг-платформе, став самым популярным мини-сериалом. В течение месяца после премьеры его посмотрели 62 миллиона зрителей.

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Второй эпизод сериала тоже вошел в тройку лидеров по просмотрам – его рейтинг 8,8. А второе место занял эпизод из молодежного сериала "Я никогда не...".

Сюжет "Хода королевы" рассказывает историю вундеркинда, замкнутой девочки Бет Хармон, которая росла в приюте и там же открыла в себе талант к шахматам. Но с детства девочка попала в зависимость от транквилизаторов, вступив на скользкий путь наркозависимости. Повзрослев, Бет решает стать самой успешной в мире шахмат и обойти своих соперников-мужчин, которые доминируют в этом мире. Параллельно с этим девушка столкнется со своими внутренними демонами и привычками.

"Ход королевы" / Фото: themoviedb.org

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Чем заканчивается сериал "Ход королевы"?

В Москве Бет Хармон в течение нескольких часов играет с Борговым, и в итоге он предлагает прерваться. Во время перерыва Бет узнает, что ее бывшие соперники и просто знакомые и партнеры пришли ее поддержать. Вопреки тому, что Бет всегда считала себя одинокой, все оказывается совсем не так.

На следующий день в абсолютно трезвом состоянии Бет возвращается к игре с Борговым и решительно настроена на победу. Но Боргов предлагает ей стать со-чемпионами и объявить ничью, так как игра заходит в тупик. Вместо этого Бет говорит, что продолжит игру и в итоге выигрывает этот турнир.

По дороге в аэропорт Бет выходит из авто и идет в парк, где пожилые мужчины играют в шахматы. Один из мужчин узнает Бет как мировую чемпионку и предлагает ей сыграть с ними. Это знакомство напоминает Бет о том, как она начинала играть в шахматы в подвале сиротского дома с мистером Шайбелем. В этой сцене Бет смотрит прямо в камеру и говорит: "Давайте сыграем".

Настрой Бет – оптимистичен, как никогда ранее и это становится образом того, что все, кто противостоят своим внутренние и внешним противникам могут найти спасение.

Матч с Борговым Бет начинает шахматным ходом, известным как "ферзевый гамбит". Это когда игрок жертвует своей пешкой, которая стоит перед ферзем, чтобы быстро получить контроль над доской. На самом же деле этот шахматный ход может иметь много вариаций, он рискованный, и своего рода является метафорой всей жизни Бет. В конце сериала Бет Хармон обретает долгожданное счастье и спокойствие.

Ранее звезда "Хода королевы" Аня Тейлор-Джой заявила, что не считает себя достаточно красивой, чтобы быть звездой.