Финалист "Холостячки" Тригубенко о девушке мечты: "Красивая, и чтобы любила меня"

Алексей также признался, что не против пластики

Финалист романтического шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко, который признался, следит ли за жизнью Ксении Мишиной, рассказал, какие девушки ему нравятся.

По словам Тригубенко, не обязательно, чтобы его избранница была кинозвездой, как, например, Мишина.

"Она может быть парикмахером, официантом, кем угодно", – говорит Тригубенко в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

И как ни крути, а каждая девушка по-своему прекрасна. И каждая любит подарки. Если вы еще не знаете, что подарить маме, бабушке, сестре, подруге или возлюбленной – наш календарь подарков к 8 Марта вам в помощь.

Алексей Тригубенко / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Алексей также отметил, что сразу обращает внимание на внешность потенциальной избранницы.

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"Главное, чтобы она была красивая и любила меня, и все. Потому что у парней, я тебе скажу по секрету, у них это автоматически. Они, когда видят красивую девушку, сразу думают, что значит будет красивое продолжение рода", – заявил Алексей в беседе с журналисткой "Зіркового шляху".

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Тригубенко также отметил, что он не против того, чтобы девушки делали себе пластические операции, хоть и ему нравится естественная красота.

"Я к этому нормально отношусь. Если девушка сделала себе грудь, в этом ничего страшного нет", – рассказал Алексей.

Алексей Тригубенко рассказал "Зірковому шляху" о прошлых отношениях и признался, открыто ли его сердце сейчас:

Напомним, Алексей Тригубенко из "Холостячки" рассказал, как влюбился в Ксению Мишину.