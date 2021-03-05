Фото дня. Как выглядят типичные девушки из разных стран мира

Фотограф, продюсер и режиссер-документалист Наталья Иванова в своем уникальном проекте "Истоки красоты" с помощью женских портретов показывает этническое разнообразие нашей планеты. Она хочет доказать, что мы живем в богатом и красивом мире.

Каждую этническую группу в проекте представляют красивые, талантливые и харизматичные девушки. Все они рассказывают о своем народе, культуре и традициях. Делятся опытом и впечатлениями.

Организаторы считают, что эти снимки внесут свой вклад в гармонизацию и укрепление толерантности в межэтнических отношениях.

Кстати, с февраля 2021 года портреты, сделанные для проекта "Истоки красоты", стали частью постоянной экспозиции в Национальном музее науки и технологий Индии.

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На сегодняшний день команда проекта создала более 250 портретов представительниц 110 этнических групп со всего мира.

Мы решили поделиться их лучшими фотографиями!

1. Жительница Беларуси

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

2. Жительница Грузии

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Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

3. Жительница Алтая

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

4. Жительница Литвы

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

5. Жительница Германии

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

6. Жительница Армении

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

7. Жительница Молдовы

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

8. Жительница Украины

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

9. Жительница Финляндии

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

10. Жительница Исландии

Фото: Instagram | Les Origines De La Beauté

Напомним, парень перенес девять пластических операций, чтобы устроиться на "работу мечты". Кроме этого, мы показывали, как внешность красоток в соцсетях отличается от реальности: фото с обработкой и без.