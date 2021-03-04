Фото дня. На Закарпатье зацвел краснокнижный шафран

Краснокнижный шафран Гейфеля, который занесен в Красную книгу Украины, зацвел в дендропарке "Березинка" на Закарпатье. Фиолетовый ковер цветков раскинулся на 20 гектарах.
Известно, что на территории Украины растет девять видов шафрана, три из них – в Закарпатье. И это исключительно природное явление. Цветы имеют яркую окраску от фиолетово-синего до белого.
Кстати, если вы уже обдумываете, какие цветы будете дарить маме, подруге или коллегам на 8 Марта, в дополнение рекомендуем подсмотреть наши 5 небанальных идей подарков к празднику.
Шафрановые поля относятся к одной из изюминок туристического Закарпатья.
В Красной книге Украины этот цветок имеет статус "Бесценный" и охраняется законом.
Поляна выглядит изумительно.
Ранее сообщалось, что в парке Киева выросли гигантские цветы и поселился котик.