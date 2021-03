Фотограф получил тысячу долларов за уникальный снимок вымирающего животного

Снимок канадца Томаса Виджаяна покорил жюри международной премии лучших фото дикой природы World Nature Photography Awards. Кадр под названием The World is Going Upside Down ("Мир перевернулся") победил в номинации "Животные в естественной среде". Томаса наградят призом в размере одной тысячи долларов.

Чтобы сделать необычный кадр крупнейшего орангутанга, находящегося под угрозой исчезновения, профессиональный фотограф просидел несколько часов на дереве.

Фото: Томас Виджаян | World Nature Photography Awards

"Я выбрал дерево возле воды, чтобы получить хорошее отражение неба. Затем я залез на вверх и ждал несколько часов. Это обычный путь, по которому орангутаны переправляются на другой остров, поэтому я был уверен, что получу этот кадр, если буду терпеливо ждать", – рассказал Виджаян.

Сюжет Ольги Соломяной Видео: Сегодня

Второе место на конкурсе "заняла" рыжая лиса, которую посреди леса караулил чешский фотограф Владимир Чех.

Фото: Владимир Чех | World Nature Photography Awards

Бронзовым призером стал немец Арлета Маджера.

Фото: Арлета Маджера | World Nature Photography Awards

Работы победителей в разных категориях смотрите в нашей галерее:

Цель World Nature Photography Awards – наградить лучших фотографов-натуралистов со всего мира. Учредители конкурса стремятся помогать организациям, занимающимся вопросами изменения климата.

В WNPA есть 13 категорий – от пейзажной фотографии до животных в их среде обитания, фотожурналистики и взаимодействия человека с природой.

