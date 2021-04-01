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Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты

2 апреля, 11:56

Ирина Маслова

Подается она, как пирог. То есть режется на треугольные кусочки

Продолжаем знакомиться с завтраками, вернее, с тем, что любят на завтрак в других странах. Мы рассказывали о японском омлете омурайсу с рисом и курицей внутри, теперь узнаем, какое блюдо из яиц едят по утрам в Италии. Итак, помимо эспрессо, итальянцы любят съесть яичницу фриттату. В нее кладут все, что осталось с ужина. Она может быть с овощами, может быть с мясом. Но некоторые нюансы все же есть. Узнаем их и запишем рецепт фриттаты с овощами.

А в нашем апрельском календаре праздников узнаете, что необычного можно подарить друзьям и близким в этом месяце.

В чем особенность приготовления фриттаты?

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Фриттата с овощами: рецепт

Фото: фриттата, instagram.com/altayseligor/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Болгарский перец очистить и нарезать брусочками. Помидоры нарезать половинками. Чеснок – мелким кубиком. Лук – полукольцами.
  2. Обжарить чеснок на сковороде. затем убрать. Добавить остальные овощи – лук, затем болгарский перец, немного все обжарить и добавить предварительно обжаренные помидоры. Посолить, поперчить по вкусу.
  3. Яйца отправить в глубокую миску, посолить, поперчить, взбить венчиком. Влить молоко и натереть сыр. Все хорошо перемешать
  4. Дно сковороды смазать маслом и равномерно распределить обжаренные овощи. Залить яичной смесью и посыпать зеленью. Сверху по желанию выложить веточку черри.
  5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Здесь найдете рецепт французского омлета Пуляр, который взорвал. Instagram.

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