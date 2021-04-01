Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты

Продолжаем знакомиться с завтраками, вернее, с тем, что любят на завтрак в других странах. Мы рассказывали о японском омлете омурайсу с рисом и курицей внутри, теперь узнаем, какое блюдо из яиц едят по утрам в Италии. Итак, помимо эспрессо, итальянцы любят съесть яичницу фриттату. В нее кладут все, что осталось с ужина. Она может быть с овощами, может быть с мясом. Но некоторые нюансы все же есть. Узнаем их и запишем рецепт фриттаты с овощами.
А в нашем апрельском календаре праздников узнаете, что необычного можно подарить друзьям и близким в этом месяце.
В чем особенность приготовления фриттаты?
- Сковорода. Для фриттаты она нужна чугунная. Чтобы при необходимости доготовить омлет в духовке.
- Чеснок. Перед тем, как начинать готовить фриттату, нужно обжарить немного чеснока на оливковом масле. Затем убрать его. Это особенность касается не только приготовления омлета по-итальянски, но и всей кухни страны.
- Овощи. Если вы собираетесь приготовит фриттату с водянистыми овощами (помидоры, кабачок), то их необходимо обсушить. Например, помидор разрезать на кубики, удалить сок и дать полежать, чтобы они были как бы вялеными. Что касается кабачков, то их необходимо немного протушить и также отжать лишнюю жидкость.
- Состав. Кроме яиц, во фриттату можно добавлять все: от овощей до оставшейся ветчины или колбасы.
- Подача. Фриттата подается на тарелке и разрезается на треугольники, как пирог.
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Фриттата с овощами: рецепт
Ингредиенты
- Яйца – 6 шт.⠀
- Молоко – 120 мл⠀
- Сыр – 80 г⠀
- Болгарский перец – 1 шт.⠀
- Помидоры черри – 10 шт. (предварительно немного обжарить)⠀
- Чеснок – 3 зубчика⠀
- Лук красный (средний) – 1 шт.⠀
- Оливковое масло – 1 ст. л.⠀
- Соль, перец – по вкусу⠀
- Зелень – по вкусу⠀
Способ приготовления
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- Болгарский перец очистить и нарезать брусочками. Помидоры нарезать половинками. Чеснок – мелким кубиком. Лук – полукольцами.
- Обжарить чеснок на сковороде. затем убрать. Добавить остальные овощи – лук, затем болгарский перец, немного все обжарить и добавить предварительно обжаренные помидоры. Посолить, поперчить по вкусу.
- Яйца отправить в глубокую миску, посолить, поперчить, взбить венчиком. Влить молоко и натереть сыр. Все хорошо перемешать
- Дно сковороды смазать маслом и равномерно распределить обжаренные овощи. Залить яичной смесью и посыпать зеленью. Сверху по желанию выложить веточку черри.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
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