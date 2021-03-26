"Фудпорн" и пицца с хурмой: топ заведений Днепра, которые стоит посетить

Туризм по Украине набирает обороты во время пандемии, потому что посетить сотни отдаленных курортов мира, которые пользуются популярностью, сейчас невозможно. Но все же попадания некоторых городов в красную зону минимизировало и путешествия по нашей стране. Но пока это не касается Днепра и заведения там открыты, что и мотивирует разведать местную гастрономию и колоритные локации. Поэтому мы собрали атмосферные рестораны этого города, где можно вкусно поесть. В случае, если на выходных вам не будет сидеться дома и вы захотите поужинать в одном из заведений Днепра.

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Double Decker Cake & Coffee

Начнем с уютной кофейни, которая славится традиционными десертами Америки и Англии.

Сюда рекомендуем прийти на кофе после приезда. Ведь именно здесь любят начинать свой день местные. И, конечно, не забудьте про десерт. Перед ними сложно удержаться, даже если вы его видите в формате фото.

Double Decker Cake&Coffee / Фото: Instagram: doubledecker_cake_and_coffee

Double Decker Cake&Coffee / Фото: Instagram: doubledecker_cake_and_coffee

Цена: торт "Бархат" 115 гривен, чизкейк лимонный – 95 гривен, латте 65 гривен.

Как найти: проспект Дмитрия Яворницкого, 46.

One Dollar Bar

В эту локацию приходите на завтрак, обед и ужин. Потому ассортимент блюд позволяет. Здесь, кстати, завтраки подают до последнего гостя. И спойлер: вам будет сложно удержаться перед едой ...

Так как это заведение для любителей поесть, здесь есть все: начиная с хэлси тоста с гуакамоле и заканчивая самой пикантной пиццей Supreme.

One Dollar Bar / Фото: Instagram: arisha_owl.ooak

И не без уютной атмосферы внутри, но сюда приходят точно не за ней. Ибо тот, кто видел Инстаграм заведения, знает, что увиденный контент вызывает желание сразу бежать в Dollar. В сети принято такое называть "фудпорн".

Бургер / Фото: Instagram: dollar.dp

Сами оцените аппетитность этого бургера. Неудивительно, почему Dollar называют одним из самых эстетичных гастро-профилей в Украине.

Цены: бургер с картофелем фри – 215 гривен, сырники – 130 гривен, гранола боул с манго – 135 гривен.

Как найти: Шевченка, 6.

Padre restaurant

Этот ресторан рекомендуем посетить на ужин, если любите итальянскую кухню, потому что она здесь отличная. И в основе меню – пицца, паста и антипасто. И не без интересных сочетаний, потому что где вы еще найдете пиццу с хурмой?

Padre restaurant / Фото: Instagram: padre_restaurant

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Это место подкупает своей душевностью, где персонал вас встречает, как друзей в гости. Через свое гостеприимство и вкусную кухню здесь сложно найти свободное место в час пик. Рекомендуем бронировать столик заранее!

Пицца с хурмой и страчателлой / Фото: Instagram: padre_restaurant

Цены: фокачча с анчоусами – 68 гривен, "Апероль Шприц" 120 гривен, паста с креветками 195 гривен.

Как найти: ул. Баррикадная, 2.

Moderna

Это заведение формата ресторан-пиццерия, которое идеально подходит для ланча, обеда или ужина.

Здесь готовят пиццу по авторским рецептам известного пиццайоло Луки Пеццетты. И это один из аргументов, почему вы не можете пропустить эту локацию. Словом, одного кусочка пиццы здесь будет достаточно, чтобы отправиться мысленно в Италию.

Пицца в Moderna Pizza / Фото: Moderna Pizza

Но в меню не только кухня Италии, найдете еще супы, бургеры и разнообразные десерты включать Тирамису (но куда ж без него).

MODERNA / Фото: Instagram: photo_no.nastya_

Цены: пицца "Маргарита" 155 гривен, "Молочный торт" 90 гривен, тартар из говядины 220 гривен.

Как найти: ул. Пункты, 4а.

Senator

Ресторан Senator советуем посетить на ужин. Креаторы заведения говорят, что их ключевая цель – рассказать городу все о гастрономическом удовольствие. Поэтому они собрали в меню различные кухни мира, чтобы вы нашли особое блюдо для себя.

Senator / Фото: Senator

Местные знают, что в ресторане самый большой выбор морепродуктов в городе из Средиземного и Черного морей, а также рыбы. И большинство людей приходят именно ради этого. Тем более, когда большинство блюд готовят по авторским рецептам сложно удержаться.

Осьминог с белой спаржей в Senator / Фото: Senator

Цены: салат "Цезарь" – 200 гривен, сашими из лосося – 160 гривен, бао из телятины – 185 гривен.

Как найти: Гоголя, 4.

Недавно мы рассказали о премиальных мировых ресторанах, которые все хотят посетить.