Габариты впечатляют: крупный шпиц выглядит, как медвежонок (фото)

Нью-йоркская художница Кэти Грейсон забрала из приюта померанского шпица по кличке Бертрам и сделала из него звезду Сети. Сейчас у питомца 443 тысячи подписчиков в Instagram и их количество продолжает расти.
К слову, бывшие хозяева бросили щенка, когда ему было всего пять месяцев, из-за того, что он был "крупноват для своей породы". Теперь Бертрам живет в картинной галерее Кэти и, кажется, он полностью счастлив!
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Недавно пушистик отпраздновал пятилетие.
Берт просит всех надевать маски
Также он носит красивые шапки
И стильные очки
Любит вкусные напитки
Ездит на такси
И в личной жизни у него все в порядке
"Берт – замечательный. Он делает людей счастливыми", – пишет Кэти Грейсон в Instagram.
Пользователи соцсетей не устают умиляться Бертрамом. Они пишут, что песик очень похож на медвежонка из мультфильма "Приключения Паддингтона".
Напомним, ранее преданный хаски по кличке Дерек 12 суток ждал своих хозяев из белорусских изоляторов. Когда они вернулись, радости пса не было предела. Питомец вставал на задние лапы, прижимал уши к голове и лаял.
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Кроме этого, супруги из США опубликовали в Reddit видео, на котором показано, как забранный из приюта пес реагирует на любовь и ласку.
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