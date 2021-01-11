Габариты впечатляют: крупный шпиц выглядит, как медвежонок (фото)

У пса по кличке Берт 440 тысяч подписчиков в Instagram

Нью-йоркская художница Кэти Грейсон забрала из приюта померанского шпица по кличке Бертрам и сделала из него звезду Сети. Сейчас у питомца 443 тысячи подписчиков в Instagram и их количество продолжает расти.

К слову, бывшие хозяева бросили щенка, когда ему было всего пять месяцев, из-за того, что он был "крупноват для своей породы". Теперь Бертрам живет в картинной галерее Кэти и, кажется, он полностью счастлив!

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Недавно пушистик отпраздновал пятилетие.

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Берт просит всех надевать маски

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Также он носит красивые шапки

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

И стильные очки

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Любит вкусные напитки

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

Ездит на такси

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

И в личной жизни у него все в порядке

Фото: Instagram | Bertiebertthepom

"Берт – замечательный. Он делает людей счастливыми", – пишет Кэти Грейсон в Instagram.

Пользователи соцсетей не устают умиляться Бертрамом. Они пишут, что песик очень похож на медвежонка из мультфильма "Приключения Паддингтона".

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Напомним, ранее преданный хаски по кличке Дерек 12 суток ждал своих хозяев из белорусских изоляторов. Когда они вернулись, радости пса не было предела. Питомец вставал на задние лапы, прижимал уши к голове и лаял.

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Кроме этого, супруги из США опубликовали в Reddit видео, на котором показано, как забранный из приюта пес реагирует на любовь и ласку.