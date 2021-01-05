Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Христиане восточного обряда в Украине празднуют Рождество Христово 7 января. Девушки часто гадают в Рождественский вечер на будущее, на суженого или на желание. Отметим, что гадание на Рождество дома можно провести в одиночестве или же со своими подругами. Впрочем, есть еще и те, кто желает провести рождественские гадания, но не знают, когда гадать.
Лучшей датой для гадания на Рождество-2021 считается ночь с 6 на 7 января. Сегодня.Lifestyle подобрали несколько вариантов популярных рождественских гаданий.
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Гадания на Рождество на суженого по картам
В этом рождественском гадании все просто – нужно взять новую колоду карт. Колоду необходимо хорошо перетасовать. Доставать по одной карте, говоря: "Для себя, для дома, для сердца, для души".
Если все карты красные – повезло, удача не отвернется и будет рядом идти весь год. Если все черные – нужно готовиться к серьезным препятствиям. В этот год лучше планов не строить. Черные и красные означают переменчивое будущее.
Карты "для сердца": червовый туз – большая любовь; туз пиковой масти – удар; бубновый – богатство; крестовый – хорошая карьера.
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Гадания на Рождество на суженого с зеркалом
Девушка садится у открытого окна или на улице с зеркалом. Его нужно установить таким образом, чтобы Рождественский месяц четко отражался. На него и смотреть неотрывно. Через некоторое время изображение будет множиться или будут появляться другие фигуры. По ним и определяют будущее.
Если отражение месяца раздвоилось – девушка будет с парой в этом году. Если их стало больше двух – будет выбор между женихами. Если появилась фигурка – судить о предстоящих событиях.
Страшное гадание на Рождество с зеркалами
Также можно гадать с помощью двух зеркал: большого и маленького. Нужно при свечах сесть против большого, а маленькое установить перед собой. Получится коридор. Девушка произносит: "Суженый, я жду, приходи ужинать!"
Теперь нужно внимательно смотреть в магический коридор из зеркал. Он должен появиться в самом его конце. Правда, это гадание не всегда получается.
Народные гадания на Рождество со свечкой
Нужно поставить перед собой свечку и проговорить такие слова: "Подружка, поговорим?" А затем зажечь ее.
Если сразу фитилек не возьмется, спичка сломается, то не стоит продолжать. Если свечка загорелась, то нужно внимательно смотреть на фитиль.
Каждый раз, делая оборот, фитиль показывает определенную фигурку. По ним и определяют грядущие события. Например: роза – любовь, девятка – исполнение всех желаний, дракон – есть враг, черт – неприятность, копье – нужно действовать быстро, змея – нападение недоброжелателей, сплетни.
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Традиционные гадания на Рождество на обручальном кольце
Нужно привязать к обручальному колечку нитку длиной от ладошки до локтя. Взять за свободный конец, чтобы кольцо свободно висело, и задавать вопрос, к примеру: "Буду ли я богата? Куплю ли я машину".
Примеры ответов: параллельно туловищу качается – нет; перпендикулярно – да; стоит на месте – не определено.
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Простые гадания на Рождество на иглах
Нужно взять толстую свечу и две швейные иглы, ушко каждой из них натереть воском. Также понадобится стакан с чистой водой. Нужно потушить свет в доме, зажечь свечу и поставить перед собой стакан воды. Взять иглы пальцами острием вниз и одновременно опустить их в стакан. Понаблюдать за тем, какое положение заняли иглы.
Если иголки быстро пошли на дно, то в этом году исполнится твое заветное желание. Если соединились – будет свадьба, опустились на дно друг напротив друга – ты найдешь любовь, острием друг к другу – будет соперница, разошлись на дне – жди разлуку, уколола палец – жди признание в любви.
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