Галкин похвастался подарком Пугачевой для сына: "Такой счастливый"

Алла Пугачева и Максим Галкин часто публикуют фото и видео своих двойняшек в соцсетях. Поклонники пары всегда с нетерпением ждут новых снимков Гарри и Лизы. Новый талант детей Пугачевой и Галкина уже все оценили, теперь пародист решил в Instagram опубликовать совместное фото с сыном и показать, какой подарок мальчику преподнесли мама и сестра.

Примадонна с дочерью подарили сыну рубашку, как у звездного отца. Максим и Гарри сфотографировались на лестнице в почти одинаковых нарядах – кроссовки, темные штаны, рубашки в черно-желтую клеточку и желтые куртки.

"Гарику мама с Лизой подарили рубашку как у папы. Он такой счастливый", – подписал совместный снимок Максим.

Максим Галкин с сыном Гарри / Фото: instagram.com/maxgalkinru Реклама

В комментариях поклонники оценили такой подарок.

"Какая классная идея!", "Вы пример настоящего мужчины для своего сына", "Как же вы похожи", "Какие красивые", "Как здорово когда сын хочет быть похожим на папу", – написали фолловеры.

Ранее поклонники не узнали Аллу Пугачеву на видео с сыном.