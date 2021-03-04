Где покататься на лошадях в Киеве и за городом весной-2021: обзор лучших конных клубов

Многие мечтают научиться езде верхом или же просто насладиться конной прогулкой на природе. Наконец-то приближается теплый сезон, так что самое время насладиться активным отдыхом. Поэтому, если вы ищете, где покататься на лошади в Киеве и Киевской области, мы собрали отличные варианты.
Для жителей Киева и его окрестностей есть множество ранчо и конно-спортивных клубов, которые предоставляют прокат лошадей и возможность обучения верховой езде с инструктором.
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Где покататься на лошадях в Киевской области: КСК "Магнат"
Загородный клуб, расположенный недалеко от Киева, порадует как опытных, так и начинающих наездников. Обучение проходит в крытом манеже, поэтому может проходить при любых погодных условиях. Здесь можно отправиться на конную прогулку за территорию комплекса на природу, пройти обучение у опытных инструкторов и просто насладиться приятным отдыхом за городом. В КСК "Магнат" можно обучиться не только верховой езде, но и правильному уходу за лошадью, а владельцы лошадей могут воспользоваться услугами содержания, транспортировки и тренинга.
Где: с. Чубинское, ул. Лыпневая, 1
Где покататься на лошадях в Киеве: КСК "Ранчо"
Зарядиться положительными эмоциями во время прогулки верхом можно в конно-спортивном клубе "Ранчо". В клубе можно взять напрокат лошадей, пройти программу обучения верховой езде и даже организовать корпоративный отдых. Также клуб предоставляет услуги иппотерапии. На территории клуба есть беседки, мангал и возможность поиграть в футбол.
Где: Киев, ул. Деснянская,16
Обучение верховой езде: КСК "Боливар"
Познакомиться поближе с удивительными животными можно в конно-спортивном клубе "Боливар", который находится в Киевской области. Клуб был основан еще в 2001 году и главными его направлениями являются конкур, выездка и конные пробеги. Двери клуба открыты как для профессионалов, так и для новичков. Даже самые маленькие наездники смогут обучиться верховой езде, ведь среди учебных лошадей есть шотландский пони. Также в клубе можно заказать фотосессию, а для владельцев лошадей предоставлен широкий спектр услуг по уходу и присмотру за животным.
Где: c. Здоровка, ул. Щорса, 114, Васильковский район
Конные прогулки в Киеве: конно-прогулочная база "Набег"
Здесь можно покататься на лошадях со своими друзьями или целой семьей. Опытный инструктор поможет новичкам всего за несколько занятий начать ездить верхом и влюбиться в прекрасных животных. Можно отправиться на разовую конную прогулку по лесу, взять индивидуальный урок обучения верховой езде, а также приобрести абонементы на 10 занятий. Конно-прогулочная база также предоставляет услуги заказа кареты или экипажа и работу на детских праздниках и корпоративах.
Где: ул. Вышгородская, 85в
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