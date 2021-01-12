Версія українською
$ 28,2
34,28

General Motors представил концепты летающего автомобиля и электро-шаттла: фото

12 января, 18:51

Анна Пономаренко

Новые продукты GN показал на онлайн-презентации

Автомобильный концерн General Motors во вторник представил свои концепции летающего автомобиля Cadillac и электро-шаттла на виртуальной презентации на ежегодной торговой выставке бытовой электроники CES.

Вот, как выглядит шаттл для нескольких человек: комфортабельные сидения, климат-контроль и звукоизоляция.

Скриншот: YouTube

Летающий автомобиль рассчитан только на двоих пассажиров. Он приводится в движение электромотором мощностью 90 кВт, разгоняется до 90 км/час.

Реклама
Скриншот: YouTube

По словам представителей General Motors, этот автомобиль стал одним из ключевых продуктов компании и определяет будущее персональных перевозок в ближайшие пять лет.

Скриншот: YouTube

На онлайн-презентации также показали, каким образом транспорт можно будет припарковать в городе. GN не стали раскрывать подробности технических характеристик автомобилей, представив лишь общую концепцию своих новых продуктов.

Скриншот: YouTube

Напомним, первый электромобиль от Apple появится уже в 2021 году.

Новости на эту же тему:

Продажи авто в Украине вышли на рекорд: ТОП-10 марок 2020 года Вопреки коронакризису: Tesla установила новый рекорд продаж Honda больше не будет продавать машины в России
машина автомобили general motors

Реклама

Новости партнеров

Катерина Ковальчук раскрыла причину ухода из сериала Крепостная
12 звездных пар, где жена намного успешнее мужа
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца