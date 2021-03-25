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Гениального итальянца обвинили в убийстве натурщицы

25 марта, 16:00

Дарина Алексеева

Состоялась мировая премьера 8-серийной исторической драмы "Леонардо"

Вышла историческая драма "Леонардо", которая рассказывает о великом художнике и изобретателе эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Его творения опередили свое время и оказали колоссальное влияние на развитие науки, искусства и технологии Европы. Сериал исследует тайны и загадки, которые окутывали отношения гения с натурщицей Катериной да Кремона. Захватывающую драму, состоящую из восьми эпизодов, можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

Кадр из сериала "Леонардо" / Фото: kino-teatr.ru

Если вы когда-то интересовались биографией легендарного Да Винчи, то наверняка знаете, что она полна загадочных и невероятных фактов. Каждый эпизод сериала "Леонардо" посвящен одному из достижений выдающегося итальянца.

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Ранее состоялась премьера долгожданного фильма "Честный вор" с Лиамом Нисаном.

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