Аутизм – не приговор: как помочь ребенку стать социальным и создать семью

"Ваш ребенок неуправляем" – к сожалению, такую фразу слышат сотни родителей, чьи дети болеют аутизмом. Но аутизм – не приговор, дети с таким диагнозом способны обучаться, работать и даже заводить семьи. Как родителям понять, что у ребенка аутизм, как не перепутать с гиперактивностью, почему не стоит ждать, что он "перерастет", а также развенчать самые распространенные мифы об аутизме нам помогла психолог, специалист по АВА-терапии Ольга Вальдес Ернандес.

Каждый 54-й ребенок в мире рождается с расстройством аутического спектра / Фото: Pixabay

Сегодня, 2 апреля, в день распространения информации об аутизме медики подчеркивают, что называть аутизм болезнью – некорректно. Современная медицина трактует это состояние, как особенность нервной системы. И тема эта очень актуальна на сегодняшний день и для родителей таких детей, и для общества, чтобы понимать, как себя вести с аутистами.

Что с моим ребенком, он гиперактивный, невоспитанный или больной?

Такой вопрос начинают себе задавать родители, чьи дети с рождения были "нормальными", а потом стали себя как-то странно вести. Проблема вовсе не надуманная, каждый 54-й ребенок в мире рождается с аутизмом или так называемым расстройством аутического спектра. Это особенность нервной системы, такое состояние неизлечимо.

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Часто аутизм, особенно в раннем возрасте путают с гиперактивностью (СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивность): такой ребенок кажется избалованным, неуправляемым. Общество к нему не толерантно и родители постоянно слышат упреки в том, что они не занимаются воспитанием своих детей. Отличить одно состояние от другого можно по основному яркому признаку:

Дети с СДВГ идут на контакт, даже если у них наблюдается задержка в интеллектуальном развитии и снижены речевые навыки. Аутисты же на контакт не идут.

Как понять, что мой ребенок – аутист?

Основная проблема в том, что предугадать аутизм до рождения ребенка невозможно: малыш рождается нормальным, диагностика не показывает никаких отклонений. Но примерно уже к 1 году родители замечают некоторые странности в поведении малыша: он не "агукает", как остальные груднички, кажется родителям не слишком эмоциональным. Распознать аутизм можно по следующим признакам:

Нарушение речи – от отказа разговаривать вообще, до утраты навыков и отказа отвечать на конкретные вопросы – ребенок например, вместо на вопрос, голоден ли он, начинает пересказывать мультики, которые видел вчера. Или малыш уже говорил слова и даже целые фразы – а потом перестал. Аутистам сложно имитировать, повторять за взрослыми, копировать кого-то, что без труда удается остальным детям. Таким детям сложно воспринимать чужую речь (даже обращение к ним родителей). Асоциальное поведение, социальных рамок и норм у таких детей нет. Агрессия, которая может быть направлена как на себя, так и на других людей. Проблемы с управлением своим телом: "сотрудничают" и играют такие дети только по желанию, игры у них специфические (зацикленность на животных и предметах, использование игрушек не по назначению). Надевает такой ребенок только одну одежду или обувь, ходить хочет только одной дорогой, иначе происходит истерика. Ярко выражена избирательность в еде: вы не заставите его есть то, что он не хочет.

Понять окончательно, что у ребенка именно аутизм и поставить диагноз удается только к 7 годам, но адаптировать ребенка к социуму реально (специальной регулярной психокоррекцией).

А может он перерастет: развенчиваем главные мифы об аутизме

Основной стереотип, который выработался у людей об аутистах – что это асоциальные грустные мальчики, которые целыми днями молчат, сидят смотря в угол, и лишь только тронь – агрессивно на всех кидаются. Нет, дети-аутисты очень разные, но у мальчиков аутизм диагностируют чаще, чем у девочек. Многим аутистам нужно общение, только коммуницировать, как остальные дети они не могут. Если такой ребенок не играет с другими детьми, это не значит, что он не хочет – просто не понимает, как. Не все аутисты агрессивны: но агрессия – это для них способ коммуникации, если такой ребенок агрессивен, то значит его не понимают и он так пытается самовыразиться.

Отстраненность и замкнутость – не единственные признаки аутизма

Самая основная ошибка родителей, ждать, когда ребенок "перерастет". Этого не случится, поэтому если ребенок хоть в чем-то вам кажется странным, а особенно если не разговаривает до 2 лет, не тыкает пальцем на предметы, не задает вопросов, то обратитесь к неврологу, психиатру. Чтобы подтвердить или опровергнуть расстройство аутического спектра.

Но разве мама сама не знает, что лучше для ее ребенка?

В случае с аутизмом – нет. Недоверие родителей к врачам можно понять: в Украине активно изучать расстройства аутического спектра и применять современные технологии коррекции поведения и медикаментозного лечения стали лишь недавно. Специалистов немного, но они есть. Самолечение в случае аутизма недопустимо, потому что каждый такой случай – очень индивидуальный. Родители смогут справиться с проблемой, если обратятся за помощью как можно раньше и будут строго следовать рекомендациям. Придется вести ежедневный дневник поведения ребенка, его питания, привычек, если хотите прогресса и успеха.

А если ребенку стало лучше, то зачем продолжать лечение?

Если прекратить наблюдение у специалиста, то все приобретенные ребенком навыки (даже если он уже достаточно взрослый) могут утратиться. Помимо психотерапии и медикаментозного лечения (если такое назначит психиатр или невролог) важно тщательно следить за питанием ребенка. А также грамотно, руководствуясь рекомендациями лечащего врача, расширять его рацион. Аутисты очень переборчивы в еде, если пустить все на самотек, то вскоре вы заметите, что ребенок ест всего лишь пару продуктов.

Может поможет специальная диета или народная медицина?

Нет, не поможет, "самодеятельность" в таких случаях только навредит. У аутистов постоянно возникают проблемы с пищеварением, плохой метаболизм, многие не переваривают лактозу. Подобрать правильный рацион для аутиста поможет только диагностика (лабораторная и инструментальная). Родители должны четко знать, что усваивается организмом малыша, а что – нет. Введение нового продукта, как и отмена какого-то, к которому ребенок привык, может вызвать нарушения в организме.

Поэтому не экспериментируйте, не рискуйте здоровьем ребенка, и тем более не надейтесь на знахарей, народную медицину и не верьте обещаниям полностью вылечить вашего малыша. Это обман – аутизм не излечим.

Почему же такие дети даже после психотерапии ведут себя ненормально?

Если аутист или ребенок с другим расстройством аутического спектра начинает себя странно вести, это не потому, что он "больной на голову". У аутистов, как и у других детей может болеть голова, живот, зубы. Но в отличие от других детей, особенно в маленьком возрасте, такой малыш не может толком объяснить, что у него болит. Если такой ребенок вдруг стал бить себя по голове – то он может так демонстрировать, что у него болит голова.

Аутисты, вместо игр с детьми, зацикливаются на животных / Фото: Depositphotos

Коммуницировать и доверять аутист станет лишь тем, кто добр к ним, не проявляет агрессии и может терпеливо, по несколько раз повторить или переспросить. Поэтому родителям, родственникам, учителям стоит запастись терпением и ни в коем случае не кричать на таких детей. Аутисты обучаемы, как быстро будет достигнут результат, зависит от степени состояния ребенка, усилий родителей и квалификации специалиста.

А чем я могу помочь и как себя вести, если увижу такого ребенка на улице?

Самое главное – не осуждать и не пытаться рассказывать родителям, что им делать. Если вы знаете, что у ваших друзей, знакомых ребенку поставили диагноз "аутизм", просто спросите, можете ли вы чем-то помочь. Родители аутистов живут в постоянном стрессе, они сами нуждаются в психотерапии, поэтому не вините их за вспышку гнева или слезы, свидетелем которых вам пришлось стать. Если на улице вы видите, что ребенок неуправляемый, а мама или папа не справляются, можете вежливо спросить, нужна ли помощь. А если боитесь или нет желания – то просто пройдите мимо. Главное – учитесь видеть в аутисте любого возраста прежде всего человека, а не больного.

Напомним, что ранее мы писали о правилах воспитания гиперактивного ребенка.