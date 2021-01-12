Гитарист Queen Брайан Мэй презентовал духи с запахом барсука за 8000 гривен

Вырученные средства буду направлены в организации по защите прав животных

Знаменитый британский рок-музыкант, гитарист группы Queen, Брайан Мэй, который в мае прошлого года был срочно госпитализирован, выпустил духи с ароматом…барсука и сандала.

Об этом легендарный музыкант рассказал на своей странице в Instagram. Брайан очень обеспокоен защитой окружающей среды и поэтому аромат получил название Save Me. Скорее всего его выбрали неспроста, ведь такое же название имеет хит Queen, который группа выпустила в 1980 году. И точно так же называется фонд защиты животных, основанный Брайаном!

Но почему барсук? Музыкант объясняет это тем, что именно это животное является ему самым близким по духу.

Брайан Мэй / Фото: instagram.com/brianmayforreal Реклама

Парфюм был создан Брайаном Мэйем и Энн Браммер с целью спасения и защиты дикой природы. Все вырученные деньги от покупок духов будут переданы в благотворительные фонды защите животных. Флакончик 50 мл стоит 235 евро (почти 8000 гривен).

Скриншот: https://www.xerjoffuniverse.com

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