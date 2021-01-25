Главное не потерять то, что имеем: Снежана Бабкина о редкой болезни мужа

Вчера стало известно о редкой болезни Сергея Бабкина. Супруга певца Снежана у себя в InstaStories рассказала, как чувствует себя певец.

По словам жены, они сейчас в режиме ожидания. Из-за карантина пара сможет улететь в Германию только в начале февраля.

"С 2-го до 5-го будет проводиться их диагностика. Немцы никому не доверяют, будут делать свою и на 5 число уже назначена операция. Самое главное, чтобы до 5-го не потерять то, что мы имеем", – рассказала Снежана.

Сергей и Снежана Бабкины / Фото: instagram.com/snezhana_babkina Реклама

Бабкина рассказала, что Сергей очень быстро теряет зрение.

"Неделю назад было -50 процентов центрального зрения. На вчерашней момент — минус 70 процентов уже потеряно.Но самое коварное то, что это не ощущается. То есть близко Сергей стал видеть плохо. А далеко он видит хорошо. И где-то сзади, на задней стенке, происходит этот ужасный процесс. Но он происходит так скрыто, что ты его не чувствуешь и просто в определенный момент тебе могут выключить свет", – поделилась жена артиста с подписчиками

Ранее мы рассказывали, что Сергей Бабкин порадовал поклонником совместной песней с дочерью.