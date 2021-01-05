Главный секрет оригинального шоу "Маска" охраняют бодигарды

В следующую субботу, 16 января, в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера самого ожидаемого и невероятно загадочного шоу "Маска", которое является адаптацией всемирно известного формата The Masked Singer. Какие звезды будут прятаться под масками – главная тайна проекта, так что на съемочной площадке соблюдаются беспрецедентные правила секретности, а рядом с артистами в костюмах все время находится специальная охрана – бодигарды.
Никто из 16 участников масштабного телепроекта "Маска" никак не пересекается с другими, за этим тщательно следят бодигарды. У каждой звезды, которая скрывается под маской, есть собственная гримерка, вход куда строго ограничен, именно оттуда участников на сцену сопровождает охрана.
Всем находящимся на съемочной площадке заклеивают камеры на телефонах, ведь любая фото- или видеосъемка запрещены. Абсолютно все участники съемочного процесса подписывают договор о неразглашении, а за разглашение информации предусмотрен штраф на кругленькую сумму – 300 000 гривен.
"Личности участников хранятся в строжайшем секрете, – говорит директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро. – Кроме меня, имена артистов, которые скрываются под масками, знают всего девять человек, среди которых художники по костюмам Леся Патока и Назар Дидык, музыкальный, креативный, исполнительный продюсеры. Абсолютно каждый человек, который как-либо контактировал с проектом, подписал договор о неразглашении, так что смело могу назвать нашу "Маску" самым секретным шоу на украинском телевидении".
На съемочную площадку участников привозят водители. По пути к павильону звезды одеты в объемные черные штаны и худи, на которых написано: "Не розмовляйте зі мною". Их лица полностью закрыты специальными масками, а волосы прикрывают капюшоны. В таком наряде узнать человека просто невозможно.
Напомним, украинский проект "Маска" на канале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.
Ранее телеканал "Украина" представил самого милого участника шоу "Маска" – Циклопа.