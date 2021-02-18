Голая одесситка с аномальными волосами попала в Instagram-бан (фото)

36-летняя одесситка Алена Кравченко, прославившаяся как живая Рапунцель, в обнаженном виде похвасталась своими двухметровыми волосами и попала в бан. Снимки женщина опубликовала на своей страничке в Instagram.
На кадрах украинка расчесывает пряди волос, позируя в собственном доме. Автором изображения стал фотограф Давид Дубницкий.
Алена отращивает волосы уже более 30 лет. Она практически не посещает парикмахера, только стрижет секущиеся концы.
Кравченко отмечает, что моет голову один раз в неделю, и этот процесс занимает у нее целый час.
Откровенный снимок блогерши набрал множество лайков и положительных комментариев.
"Очень красивое фото. Твои волосы великолепны", "Это потрясающе", "Ты божественна! Наконец как скульптура предстала. Золотая нимфа. Люблю", "Просто невероятно", "Красота спасет мир", "Как ты прекрасна", – комментируют поклонники.
Смотрите видео: одесситка отрастила косу длиной почти два метра
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Ранее мы писали, что Алена завязывает свои кудри в пучок или в косу, чтобы они не мешали ей выполнять повседневные дела.