Голая одесситка с аномальными волосами попала в Instagram-бан (фото)

Женщина не расстроилась и опубликовала еще один снимок

36-летняя одесситка Алена Кравченко, прославившаяся как живая Рапунцель, в обнаженном виде похвасталась своими двухметровыми волосами и попала в бан. Снимки женщина опубликовала на своей страничке в Instagram.

На кадрах украинка расчесывает пряди волос, позируя в собственном доме. Автором изображения стал фотограф Давид Дубницкий.

Фото: Instagram | Alona Kravchenko

Алена отращивает волосы уже более 30 лет. Она практически не посещает парикмахера, только стрижет секущиеся концы.

Фото: Instagram | Alona Kravchenko

Кравченко отмечает, что моет голову один раз в неделю, и этот процесс занимает у нее целый час.

Фото: Instagram | Alona Kravchenko

Откровенный снимок блогерши набрал множество лайков и положительных комментариев.

"Очень красивое фото. Твои волосы великолепны", "Это потрясающе", "Ты божественна! Наконец как скульптура предстала. Золотая нимфа. Люблю", "Просто невероятно", "Красота спасет мир", "Как ты прекрасна", – комментируют поклонники.

Смотрите видео: одесситка отрастила косу длиной почти два метра

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Ранее мы писали, что Алена завязывает свои кудри в пучок или в косу, чтобы они не мешали ей выполнять повседневные дела.