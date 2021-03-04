Голодные обезьяны взбунтовались и объедают жителей Венесуэлы (видео)

Животные залазят в дома через окна и воруют пищу

В городе Маракай на севере Венесуэлы завелись агрессивные обезьяны-вредители. Люди жалуются, что животные залазят в дома через окна и воруют пищу с кухонь.

Больше всего пострадали жители районов, прилегающих к зоопарку. Он закрылся из-за пандемии коронавируса еще в прошлом году. Местные предполагают, что работники зоопарка могли выпустить обезьян сознательно, ведь животных уже нечем кормить.

Голодные обезьяны взбунтовались и объедают жителей Венесуэлы

Фото: Unsplash

Недавно стало известно об одном случае нападения на людей.

"Соседка угрожала обезьяне ботинком, а та схватила ее за палец. Хорошо, что всем животным удалили клыки. Укус был слабым", – рассказывает местная жительница Кармен Луго.

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Видео: Сегодня

Напомним, ранее жительница индонезийской провинции Южный Калимантан по имени Айу Сарасиани увидела, как обезьяна стирает ее грязную одежду. Примат забрался на край таза и макал вещи в воду.

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