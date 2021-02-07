"Голос країни 11": как на шоу спела внучка Виктора Ющенко (видео)

На шоу "Голос країни 11" пришла внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко, 20-летняя Доменика Ющенко.

Девушка с детства мечтала оказаться на сцене конкурса, и теперь ее мечта сбылась. По словам Доменики, которая исполнила на шоу хит KAZKA "Плакала", ее дедушка не знает, что она решила участвовать в проекте.

"Хочу доказать, что я достойна стоять на сцене благодаря своему таланту, а не громкой фамилии. У меня есть с кого брать пример – это мой дедушка. Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны. Семь лет жизни моей мечтой был "Голос країни". Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене проекта, чтобы он мной гордился", – рассказала Доменика.

Реклама

К сожалению, ей не удалось развернуть кресла тренеров.

Ранее мы рассказали, как прошел второй выпуск шоу "Голос країни 11".