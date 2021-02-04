"Голос країни 11": на шоу придет внучка Виктора Ющенко (фото)

В воскресенье, 7 февраля, покажут третий эпизод "слепых прослушиваний" "Голосу країни-11". Ранее мы рассказывали, как прошел второй выпуск проекта.

На сцене проекта на этот раз попробуют свои силы внучка экс-президента Виктора Ющенко Доменика Ющенко и певица Мила Нитич, которая уже участвовала в первом сезоне "Голосу країни" 10 лет назад, а также – многие другие интересные участники.

Доменика, к слову, споет известный на весь мир хит группы KAZKA – "Плакала".

"У меня есть, с кого брать пример – это мой дедушка. Он внес вклад в историю Украины, а я бы хотела сделать вклад в музыкальную историю страны. Семь лет жизни моей мечтой был "Голос країни". Я мечтаю, чтобы дедушка увидел меня на сцене "Голосу країни", чтобы он мной гордился", – комментирует Доменика свое участие в шоу, сообщает пресс-служба.

Доменика Ющенко-Гончар, Виктор Ющенко / Фото: Facebook, пресс-служба Реклама

Доменике Ющенко 19 лет, она – дочь Виталины Ющенко – дочки Виктора Ющенко от брака со Светланой Колесник.

Доменика активно ведет свой Instagram-профиль, где публикует фото из повседневной жизни, за которой следит почти 14 тысяч подписчиков.

Скриншот: instagram.com/domenika_yushchenko

Ранее мы сообщали, что Дан Балан вернется на "Голос країни".