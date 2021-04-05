Голых моделей на балконе в ОАЭ повязала полиция. Девушкам грозит штраф и тюрьма

Голые модели выстроились в ряд на одном из балконов в мусульманском Дубае (ОАЭ) и были арестованы представителями местных правоохранных органов. Соответствующие фотографии и видео появились в социальных сетях.

Об этом сообщает таблоид Mirror.

На кадрах можно увидеть больше десятка обнаженных девушек на балконе небоскреба в престижном районе города. Они позируют для мужчины, который снимает их на камеру. Предположительно, это были съемки рекламного ролика.

Полиция Дубая сообщила о задержании "группы людей, которые снялись в неприличном видео". Стражи порядка обвинили их в разврате.

Фото: Mirror

К слову, в ОАЭ очень строгие законы: публичные поцелуи или употребление алкоголя без лицензии могут привести к реальному тюремному заключению.

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Арестованным моделям грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере около 1000 фунтов стерлингов за нарушение общественного порядка. "Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику эмиратского общества", – указано в заявлении, которое полицейские передали в прокуратуру.

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Напомним, 32-летняя Instagram-модель Анастасия Филдс прославилась на весь интернет благодаря своим обнаженным снимкам, сделанным в публичных местах.

Кроме этого, сотрудники авиакомпании Southwest Airlines едва не выгнали из самолета 26-летнюю модель Playboy Ив Мари. Женщине, которая собиралась лететь из Далласа в Талсу вместе со своим семилетним сыном, сделали замечание из-за ее откровенного наряда.