Как можно помочь человеку, потерявшему близкого: спрашиваем у психолога

Психолог пояснила, что происходит с психикой человека, когда он теряет родных

В декабре 2019 года впервые выявили инфекционное заболевание COVID-19, а уже в 2020 году ВООЗ объявили про пандемию коронавируса. Украина в прошлом году вводила жесткий локдаун с ограничениями, а теперь в столице снова карантин, который по предварительным данным продлиться до 16 апреля. Тем временем у Министерства здравоохранения Украины неутешительная статистика – состоянием на 5 апреля зарегистрировано уже 34 587 смертей от COVID-19. А так как это инфекционное заболевание, то часто родственники умерших от коронавируса не могут даже нормально проститься со своими близкими. В результате боль утраты становиться еще более невыносимой.

Мы расспросили у психолога Анны Литвинчук, как людям справиться с горем от утраты близких людей и что важно сделать в это нелегкое время.

Практикующий психолог Анна Литвинчук / Фото: пресс-служба

Пять стадий переживания утраты длиною в год

1. Отрицание. Шок и оцепенение – первая реакция на весть о смерти, которая может длиться от нескольких секунд до нескольких недель, в среднем к 7-9 дню, сменяясь постепенно другой картиной. Длиться до 9 дней.

2. Негодование/гнев. Нередко из оцепенения человека выводит злость и агрессия. Иногда бывает так, что разумом мы понимаем, что "нельзя злиться, обижаться", но все равно чувствуем гнев или обиду за то, что умерший "бросил меня". Длится до 12 дней.

3. Сожаление/отчаяние/депрессия. Эта стадия длится до 6-7 недель с момента трагического события и ее называют периодом наибольших страданий и острой душевной боли.

Именно на этом этапе человек ощущает острую душевную боль из-за того, что приходит понимание об утрате.

4. Примирение. Четвертая фаза, как правило, длится в течение года: за это время происходят практически все обычные жизненные события и в дальнейшем начинают повторяться. Годовщина смерти является последней датой в ряду горевания. Может быть, не случайно, большинство культур и религий отводят на траур один год.

5. Принятие. Он приходит приблизительно через год после смерти близкого человека. Постепенно утрата входит в жизнь, осмысливается. Появляется печаль, которую называют, в том числе и "светлой".

Как правило, эти этапы занимают год. Все переживания индивидуальны, но на каждом этапе могут быть переживания, которые кажутся людям ненормальными.

Постепенно человек учится жить по новому / Фото: Pexels

Почему нельзя заглушать эмоции медикаментами

Согласно современным протоколам, при остром состоянии горя не рекомендуется использовать транквилизаторы, которые убирают эмоциональные реакции.

Нередко, чтобы облегчить состояние, близкие дают феназепам или реланиум. Во-первых, этого нельзя делать без консультации врача, а во-вторых, как бы ни было эмоционально тяжело, человек должен пройти через все этапы.

Если мы отключим эмоции, сильно повышается риск тяжелых отсроченных реакций на стресс в будущем.

Шесть способов, которые помогут пережить горе

Примите свою боль . Чувствовать боль, даже самую сильную, совершенно нормально, и — более того — это важно делать: через нее мы адаптируемся к новым жизненным обстоятельствам.

. Чувствовать боль, даже самую сильную, совершенно нормально, и — более того — это важно делать: через нее мы адаптируемся к новым жизненным обстоятельствам. Прислушайтесь к себе . Каждый человек индивидуален, а значит, и смерть все переживают по-своему. Здесь не может быть общих правил. Подумайте, что поможет вам пережить смерть близкого, и сделайте это.

. Каждый человек индивидуален, а значит, и смерть все переживают по-своему. Здесь не может быть общих правил. Подумайте, что поможет вам пережить смерть близкого, и сделайте это. Говорите о том, что произошло. Не все люди готовы обсуждать смерть близкого, однако большинству рано или поздно потребуется выговориться. Очень важно, чтобы вам было, с кем это сделать, и здесь надо запомнить одно правило: если собеседник хотя бы попытается обесценить ваше горе, бегите от него со всех ног. Если подходящего человека для разговора вы не найдете, обратитесь к психологу.

Не все люди готовы обсуждать смерть близкого, однако большинству рано или поздно потребуется выговориться. Очень важно, чтобы вам было, с кем это сделать, и здесь надо запомнить одно правило: если собеседник хотя бы попытается обесценить ваше горе, бегите от него со всех ног. Если подходящего человека для разговора вы не найдете, обратитесь к психологу. "Отпустите" умершего. Смерть всегда происходит внезапно, к ней почти невозможно подготовиться. Кажется, что вы не закончили всех дел с умершим близким, не сказали ему все то, что хотели. Стоит мысленно попрощаться с человеком — простить ему обиды, поблагодарить за хорошие поступки, разрешить спорные вопросы.

Смерть всегда происходит внезапно, к ней почти невозможно подготовиться. Кажется, что вы не закончили всех дел с умершим близким, не сказали ему все то, что хотели. Стоит мысленно попрощаться с человеком — простить ему обиды, поблагодарить за хорошие поступки, разрешить спорные вопросы. Ограничьте негативные факторы . Чтобы процесс переживания горя прошел менее болезненно, стоит позаботиться о себе и постараться создать максимально комфортные условия. Исключите общение с неприятными людьми, не делайте то, чего терпеть не можете, смените нелюбимую работу, если чувствуете необходимость. Все это позволит уменьшить ежедневный стресс.

. Чтобы процесс переживания горя прошел менее болезненно, стоит позаботиться о себе и постараться создать максимально комфортные условия. Исключите общение с неприятными людьми, не делайте то, чего терпеть не можете, смените нелюбимую работу, если чувствуете необходимость. Все это позволит уменьшить ежедневный стресс. Когда стоит обратиться за помощью к психологу? Длительная эмоциональная нестабильность после смерти близкого, физическая истощенность и повышенная тревожность — важные поводы проконсультироваться со специалистом. Нередко подобное событие обнажает психологические проблемы, которые прежде не проявлялись в острой форме.

Как помочь человеку, который переживает потерю близкого

Во-первых, не навязывайте человеку своего мнения о том, как правильно переживать горе. Он волен поступать так, как хочет. Во-вторых, ваша основная задача — дать понять, что вы всегда готовы поддержать его. И в-третьих, не надо усиленно отвлекать человека от мыслей об умершем близком — совершенно нормально, если ему хочется обсуждать случившееся и вспоминать любимого человека.

Тем временем мы выяснили 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Читайте также, как принять себя и начать меняться: три совета.