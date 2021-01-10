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Гороскоп на неделю 10-16 января: все знаки зодиака

10 января, 06:40

Ольга Козачок

Новогодний астрологический прогноз на 10-16 января для всех знаков зодиака

Следующая неделя у большинства знаков зодиака начнется с преобладания рациональности и практичности в мышлении, а вот романтизм отойдет на второй план. Во всех событиях и поступках вы будете высматривать какой-то порядок и смысл.

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

Постепенно от этой внутренней организации и самоконтроля захочется освободиться. Вторая половина недели пройдет под девизом раскрепощенности и независимости от любого давления на личность. Люди будут готовы на причуды и странные поступки.

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Гороскоп на неделю 10-16 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе у Овнов велика вероятность серьезной загруженности на работе, но при этом ваш труд зачастую будет напрасным. Чтобы избежать неприятностей, старайтесь быть осмотрительными и внимательными даже к мелочам и не поддаваться на авантюрные предложения. В среду держите свое мнение при себе, чтобы не сболтнуть лишнего.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Первая половина недели у Тельцов сопряжена с напряженностью во взаимоотношениях, причем взаимной. Как вы настроены на окружающих, так и они поведут себя по отношению к вам. Во вторник постарайтесь умерить свою раздражительность, чтобы не наломать дров, тем более что со второй половины недели дела наладятся. А в выходные настроение заметно улучшится.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Близнецам рекомендуется быть более внимательными к происходящим событиям. Судьба посылает вам знаки – не пропустите их, и тогда вас будут ждать приятные перемены в карьере и личной жизни. Во вторник ваши новые знакомства могут стать решающими и перевернуть ваше представление об окружающем мире. В субботу поберегите здоровье.

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Гороскоп на неделю 10-16 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Приятная полоса ждет Раков. На следующей неделе, окажется, что вы попадете в центр внимания окружающих, и это здорово вам поможет в решении собственных вопросов. Независимо от расстояния, вы все время будете ощущать взаимодействие с людьми. В пятницу вы можете рассчитывать на поддержку друзей, а ваши советы окажутся полезными близким людям.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Львам предстоит серьезная работа, причем не столько физическая, сколько психологическая. В понедельник вы будете в состоянии справиться с возложенными на вас обязанностями, от вас ждут решительных действий. Хотя для этого придется серьезно попотеть, а также выдержать схватку с оппонентами и даже испортить отношения с близкими.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

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Первая половина следующей недели принесет Девам некоторые неприятности в работе и дискомфорт во взаимоотношениях с близкими людьми. В чем-то вы и сами будете виноваты, а все из-за вашей невнимательности. Возможно, вы неверно оцениваете свои возможности. Но уже с середины недели к вам вернется прежняя уверенность в себе, и у вас все наладится.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Начало недели у представителей знака Весы будет не таким, как вы себе распланировали, и сумеет порадовать вас во многих сферах жизни, особенно финансовой. Однако в конце семидневки возможны потери. Не стоит слишком доверчиво относиться к окружающим. Их обещания не всегда выполняются так, как вам хочется. На выходных старайтесь никого не обидеть.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Скорпионы будут блистать собственной значимостью и целеустремленностью, благодаря чему многого смогут добиться. Но к концу этого периода ваша привлекательность в глазах окружающих постепенно померкнет, уступив место непониманию и недоверию. Отнеситесь к этому философски, а какой-то из выходных всецело посвятите себе.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Не все гладко будет складываться у Стрельцов на следующей неделе. Во вторник вы рискуете выдвинуть слишком много претензий к окружающим, а это мало кому понравится. Но уже с середины недели к вам вернется бодрость духа и рабочая активность, помогая справиться с накопившимися проблемами. Ваши планы на субботу и воскресенье не оправдаются.

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Гороскоп на неделю 10-16 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козерогов ожидает непривычная неделя, когда вам сложно достичь взаимопонимания с окружающими. Во многом виноваты будете вы сами. Прежде чем совершать поступки, анализируйте свои действия и не забывайте думать о последствиях. Но вы не останетесь наедине с проблемами. Благодаря поддержке друзей вы сможете отдохнуть и восстановиться на выходных.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Благоприятная неделя ожидает активных и жизнерадостных Водолеев, и это несмотря ни на какие ограничения и запреты. Люди доверяют вам и прислушиваются к вашему мнению, благодаря чему вы легко руководите их настроением и добиваетесь своих целей. Кроме того, в среду вам повезет в работе, а в пятницу фортуна улыбнется в личной жизни, перенеся акцент на выходные.

Гороскоп на неделю 10-16 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Несмотря на некоторую вялость и апатию в начале недели, Рыб ожидает творческое вдохновение и успех. Во вторник вы будете способны очаровать и привлечь внимание окружающих, к вам прислушиваются, а с вашим мнением соглашаются. Вы можете использовать этот факт для достижения успеха. Конец недели будет благоприятен для накопления нового опыта и знаний.

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