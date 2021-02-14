Гороскоп на неделю 14-20 февраля: все знаки зодиака

Неделя начнется активно и эмоционально для многих знаков зодиака. Хотя в некоторых случаях такой настрой поможет одним махом избавиться от мучавшей проблемы или связей. Но все-таки выдержка и самоконтроль вам не помешает.
А вот к концу недели напряжение заметно спадет, люди станут более добродушными, спокойными и позитивными, готовыми прийти на помощь или же дать дельный совет.
Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Овна
На следующей неделе представителей знака Овен посетят энтузиазм, изобретательность и трудолюбие. За это судьба наградит вас многочисленными подарками в различных сферах – как в любви, так и в рабочих вопросах. Во вторник не распыляйтесь по пустякам, направьте свою энергию в приоритетное русло. А выходные лучше посвятить исключительно себе.
Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Тельца
Для Тельцов наступает период, когда вам необходимо тщательно контролировать свои эмоции и разговоры, чтобы избежать бесполезных разборок и нервотрепки. В середине недели в пылу необдуманных действий вы будете способны перегнуть палку, даже если окажетесь не правы. Возможно осложнение старых болезней и развитие новых – не пропустите сигналы организма.
Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Близнецов
Первый день рабочей недели – сложный период для Близнецов, в отличие от остальных будней. Тем не менее, ваша легкость в общении и способность находить общий язык с людьми принесет вам успех. Не стесняйтесь помогать и советовать тем, кто нуждается в подсказке – доброе дело вернется сторицей. Но и сами не игнорируйте чей-то полезный совет, особенно в среду.
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Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Рака
На следующей неделе у Раков наблюдаются сложности на работе и общий спад активности. Возможно, вам требуется передышка. Наберись терпения и старайтесь меньше делиться с коллегами своими планами, а также не критикуйте руководство. Незначительные, на первый взгляд, разногласия в личных отношениях в пятницу могут повлечь серьезные проблемы.
Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Льва
Для Львов следующая неделя будет достаточно успешной. Вам понадобится лишь минимум усилий для воплощения своих желаний. Все остальное будет идти, как по накатанной. Вы как будто заранее знаете, в каком направлении следует двигаться, чтобы достичь наилучших результатов. Не забывайте о своей семье и делайте приятные комплименты.
Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Девы
В наступающей семидневке на Дев нахлынут хлопоты, связанные с проблемами семьи и близких. Вам следует запастись терпением, чтобы не срываться, прежде всего, на родных и любимых людях, ведь ни к чему хорошему это не приведет. Будьте последовательными и рассудительными. Из приятных новостей: вы не будете испытывать финансовых затруднений.
Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Весов
Удачная неделя ждет Весов. Вы способны добиться полного взаимопонимания с окружающими людьми, благодаря чему и поставленные задачи решатся без проблем. В конце недели вас ждут новые знакомства, полные романтики. Старайтесь не раскрываться полностью перед малознакомыми людьми – за такое короткое время вы еще не успели их хорошенько изучить.
Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Скорпиона
Следующая неделя у Скорпионов будет посвящена преимущественно решению финансовых вопросов, во многом, вполне удачно. Если в четверг вы будете контролировать свои потребности и расходы, то серьезные денежные поступления не заставят себя долго ждать. Проявите щедрость к окружающим – она не останется незамеченной, а вас, как минимум, поблагодарят.
Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Стрельца
Для Стрельцов со следующей недели начинается благоприятный период, поэтому не откладывайте в долгий ящик приоритетные задачи и решение важных дел. Во вторник вы почувствуете прилив сил и сможете работать за десятерых. Ваши советы могут принести пользу окружающим. В середине недели сделайте передышку в своей бурной деятельности.
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Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Козерога
На следующей неделе Козерогам необходимо проявить самодисциплину, выдержку и терпение. Вполне возможно, что награду за ваши тяжкие труды получит более предприимчивый коллега или конкурент. Не злитесь, а делайте выводы – где вы что-то упустили. От близких людей в этот период не стоит ждать поддержки. Зато выходные вы проведете так, как вам захочется.
Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Водолея
У Водолеев на следующей неделе все складывается хорошо. В нужный момент у вас будет поддержка близких людей. Но вы и сами готовы помочь им, а потому в коллективе и в семье наблюдается полная гармония и взаимопонимание. В пятницу будьте готовы решать все накопившиеся вопросы в качестве главы – вам беспрекословно отдадут бразды правления.
Гороскоп на неделю 14-20 февраля для Рыб
На следующей неделе у Рыб много сил уйдет на решение рабочих вопросов. Несмотря на вашу работоспособность, начальство и сослуживцы будут склонны вас критиковать, часто незаслуженно. Такое эмоциональное напряжение может плохо сказаться и на семейных отношениях, поэтому наберитесь терпения. И поберегите здоровье.
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