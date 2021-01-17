Гороскоп на неделю 17-23 января: все знаки зодиака

Предстоящая неделя многим знакам зодиака принесет удачу в начинаниях и уверенность в правильности своего выбора. Даже трудности на вашем пути будут в радость.
К выходным ситуация практически не изменится. Вы будете ощущать внутреннее спокойствие и умиротворение. А отдых в выходные дни пойдет на пользу вам и вашим близким.
Гороскоп на неделю 17-23 января для Овна
На следующей неделе, буквально с самого ее старта, Овнам предстоит нелегкая работа над своей силой воли и выдержкой. Калейдоскоп происходящих с вами событий потребует серьезного нервного напряжения, что может подорвать здоровье. Но не переживайте, вы справитесь со навалившимися проблемами. Просто постарайтесь наблюдать за всем без суеты и эмоций.
Гороскоп на неделю 17-23 января для Тельца
Замечательная неделя ждет Тельцов. Во вторник ваши заветные желания могут осуществиться, важно только их правильно загадать. Вы будете купаться в успехах на работе. Вас окружают приятные люди, а новые знакомства запросто могут повлечь романтические отношения. Здоровье не подведет. Неприятности обходят ваш дом, так что наслаждайтесь счастливым периодом.
Гороскоп на неделю 17-23 января для Близнецов
У Близнецов на работе и в семье все чудесно складывается с начала и почти до конца следующей недели. А вот ближе к выходным может произойти неприятная ситуация, которая выбьет вас из колеи. Не стоит доверять малознакомым людям и непроверенным партнерам. В ваших силах не допустить внутренний конфликт интересов, так что будьте внимательны к окружающим людям.
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Гороскоп на неделю 17-23 января для Рака
Для Раков первая половина предстоящей недели будет наполнена работой и заботами. Вряд ли вы сможете найти хоть одну свободную минуту. Но это к лучшему – вам в голову меньше будут лезть всякие глупые мысли. Чтобы не свалиться с ног к выходным, не отказывайтесь от предложенной помощи и поддержки окружающих, тем более что она будет очень уместна.
Гороскоп на неделю 17-23 января для Льва
Львов в целом ожидает благополучная семидневка. Во вторник вы ощутите прилив бодрости, здоровья и сил. А это, в свою очередь, поможет вам в осуществлении планов и серьезных дел. Груз ответственности за близких людей будет вам по плечу. Посвятите свободное время, к примеру, выходные дни, своим детям и любимому человеку – они нуждаются в вашем внимании.
Гороскоп на неделю 17-23 января для Девы
Середина следующей недели принесет Девам успех в бизнесе и в домашних делах. Ваши труды не останутся незамеченными, люди будут благодарны вам – а это не так уж и мало. Авторитет и доброе имя зарабатывается не одним днем. Постарайтесь в конце недели порадовать семью своими знаками внимания – они заслужили вашу любовь и обязательно ответят взаимностью.
Гороскоп на неделю 17-23 января для Весов
На следующей неделе Весам предстоит побороться с некоторыми неприятностями, которые возникнут из-за вашей невнимательности. Учитесь общаться с людьми, чтобы не пришлось расплачиваться за свои ошибки. Важно не только убеждать самим, но и прислушиваться к аргументам собеседника. Уделите внимание здоровью и старайтесь не переохлаждаться.
Гороскоп на неделю 17-23 января для Скорпиона
У Скорпионов на следующей неделе наблюдается сложная ситуация с финансами. Буквально в четверг, несмотря на наличие денег, вы даже не заметите, как быстро они исчезнут. Поэтому будьте внимательны и прагматичны – не стоит поддаваться соблазнам и делать незапланированные траты. Выходные дни обещают порадовать романтикой в отношениях.
Гороскоп на неделю 17-23 января для Стрельца
Для Стрельцов следующая неделя складывается удачно. Люди воспринимают легко и с благодарностью ваше позитивное настроение. Никого не критикуйте, даже если знаете, что кто-то явно неправ. Тогда и в ваш адрес не полетят камни осуждения, если вы в какой-то момент оступитесь. В выходные дни постарайтесь спланировать свои дела на будущее.
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Гороскоп на неделю 17-23 января для Козерога
Для Козерогов на следующей неделе немаловажным будет умение держать под контролем ситуацию как на работе, так и в личных отношениях. В понедельник старайтесь, предвидеть возможные неприятности и реакцию на них вашего окружения. Отнеситесь к этому с легкостью, и тогда в жизни вам откроются новые резервы. Никогда не поздно учиться чему-то новому.
Гороскоп на неделю 17-23 января для Водолея
Водолеям нужно набраться терпения и мужественно преодолеть сложности первой половины недели, связанные с проблемами на работе. Не тратьте деньги по пустякам – они вам пригодятся для более важных целей. Зато вторая половина недели принесет моральное удовлетворение, финансовую стабильность, хорошие семейные взаимоотношения и улучшение самочувствия.
Гороскоп на неделю 17-23 января для Рыб
Плавно и неспешно начавшаяся неделя для Рыб к середине периода обрастет серьезными волнами и эмоциональными штормами. Зато вы сможете уверенно высказывать свою точку зрения и даже диктовать собственные условия. А окружающие будут прислушиваться к вашему мнению. К выходным вы почувствуете истощение – так что вам необходим полноценный отдых.
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