Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

Начало следующей недели многим знакам зодиака принесет повышенную чувствительность и ранимость. Часто будет возникать желание уйти в себя и отгородиться от проблем.

Постепенно такой настрой сменится раскрепощенностью, смелостью и даже некоторой дерзостью. Появятся силы и стремление отстоять себя, чтобы доказать себе и окружающим свою правоту и значимость.

Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Уже с самого начала следующей недели Овнам следует быть готовыми к неожиданностям. Ваше ближайшее окружение и сослуживцы не всегда будут вас поддерживать и разделять ваше мнение. Будьте уверены в своих силах, но не лезьте на рожон, не стремитесь командовать другими, и тогда вы добьетесь успеха. Выходные – время релакса.

Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Тельцы смогут вернуть старые долги, чем несказанно обрадуют своих кредиторов. Но не стоит спешить влезать в очередные обязательства, начинать новые дела и заключать новые сделки, особенно в канун полнолуния. Будьте готовы к неожиданному повороту в общении с окружающими – вам придется переоценить свои силы.

Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Близнецам на следующей неделе предстоит примирить свои желания с потребностями коллег. Во вторник вспомните о том, что лучше иметь плохой мир, чем добрую ссору. В целом неделя подарит вам хорошие возможности в бизнесе и серьезный потенциал в амурных делах – грех этим не воспользоваться. Так что не грешите и не упускайте свои шансы.

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Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Следующая неделя принесет успех Ракам, особенно в коллективе хорошо знакомых людей и друзей. Благодаря их поддержке уже в среду вас поджидает успех во многих сферах жизни. Однако не стоит заниматься решением финансовых вопросов – это не принесет желаемого результата, зато заведет в тупиковую ситуацию, из которой непросто выпутаться.

Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львы на следующей неделе будут слишком легко и часто подвергаться обману и заблуждениям. Доверяйте исключительно своей интуиции, чтобы распознать, где правда, а где вымысел. В середине недели любимый человек потребует от вас внимания и заботы, так что придется пожертвовать временем, делами или друзьями, чтобы не испортить отношения.

Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе у Дев будут все шансы повысить свой профессиональный уровень или получить ценную информацию. Не подавляйте в себе таланты предпринимателя и желание учиться новому. Также не стоит подстраиваться под чужое мнение – у вас есть своя голова на плечах. Новое знакомство в четверг будет полезным, сохраните контакты.

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Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Весам во вторник придется признать чье-то первенство и превосходство над собой. Но такой перевес не в вашу пользу продлится ненадолго. Уже во второй половине недели вы почувствуете прилив энергии, которую следует использовать с толком, особенно в профессиональной сфере. А вот деструктивные желания спорить и конфликтовать лучше пресекать на корню.

Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионов на следующей неделе подстерегают не совсем честные люди, поэтому ценные вещи и бумаги полезно держать в сейфе под контролем. Отнеситесь к себе более критично – никаких поблажек и слабостей, особенно на кухне. Желание добиться быстрых денег в четверг не увенчается успехом, а в худшем случае может закончиться неудачей.

Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Следующая неделя внесет существенные коррективы в рабочие вопросы Стрельцов. В понедельник вы сможете отстоять свои интересы, хотя одних разговоров и доводов будет маловато. Потребуется материальное подкрепление. Постарайтесь оценить себя и ситуацию со стороны – так вам легче будет разобраться в происходящем.

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Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Эмоциональный подъем и прекрасное настроение будут сопровождать Козерогов практически всю следующую неделю. Старайтесь не замахиваться на невыполнимые задачи, довольствуйтесь тем, что вам по силам. Ваши труды и помощь близких принесут хорошие результаты. Но вот к выходным вы рискуете выгореть, так что потребуется полноценный отдых.

Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе сопутствует удача во многих сферах, особенно в бизнесе. Благодаря трудолюбию и эмоциональному подъему вы будете способны выполнить даже дополнительную работу, которая вас найдет приблизительно в четверг. Прислушивайтесь к внутреннему голосу – ваша интуиция в этот период сильно развита.

Гороскоп на неделю 21-27 февраля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Неустойчивое положение и неуверенность в себе ожидает Рыб на следующей неделе накануне полнолуния. Поэтому важные встречи и переговоры, а также принятие судьбоносных решений лучше отложить на более благоприятное время. Старайтесь выполнить вовремя рутинную работу, иначе не избежать неприятностей. Зато выходные пройдут на подъеме.

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