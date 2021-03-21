Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

Для большинства знаков зодиака следующая неделя начнется на подъеме – это и понятно после дня весеннего равноденствия. Весна ощущается в энтузиазме и желании что-то менять к лучшему.

Вся неделя пройдет активно и бурно. Не заглушайте в себе стремление к переменам. Но не забывайте и об отдыхе.

Порадуйте близких людей и подарите что-нибудь приятное. В нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые смогут удивить каждого.

Гороскоп на неделю 21-27 марта для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Овнов с головой поглотит стремление узнавать новое, менять старое, избавляться от ненужного и вообще как-то развиваться, куда-то стремиться и двигаться. Это хороший порыв, но не торопитесь – возможно, ваши поиски приключений увенчаются успехом тут, на месте. Вторник – особенно удачный день, используйте его по максимуму.

Гороскоп на неделю 21-27 марта для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Прибыльная и выгодная неделя ожидает представителей знака Тельцов. Заключенные в этот период договоры и сделки вскоре принесут ощутимую прибыль. В понедельник кроме своей интуиции и внутренних страхов вам будет полезно прислушаться и к голосу разума – риск бывает оправданным. В среду обратите внимание на альтернативные варианты.

Гороскоп на неделю 21-27 марта для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

В Близнецах на следующей неделе проснется желание успеть как можно больше дел, причем все сразу. Так не бывает, придется чем-то жертвовать. Однако неприятности и нестыковки, особенно в четверг, не уменьшат вашего оптимизма и не собьют вас с решительного настроя и энтузиазма. А это верный путь к успеху. В выходные отоспитесь и наберитесь сил для новых свершений.

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Гороскоп на неделю 21-27 марта для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Деятельных и предприимчивых Раков на следующей неделе ждет успех в сфере бизнеса. Ваши начинания окажутся прибыльными. Во вторник постарайтесь проанализировать, что вы сделала правильно, а что – нет, чтобы в будущем не допускать ошибок. В середине недели возможны помехи со стороны окружающих, но они не отвлекут вас от намеченного плана.

Гороскоп на неделю 21-27 марта для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львам на следующей неделе рекомендуется прислушаться к своей интуиции и приложить усилия для реализации собственных планов и идей. А вот посторонние советы будут бесполезными и даже вредными. Ваши нынешние дела в будущем могут оказаться очень прибыльными. В пятницу уделите внимание своей внешности, обновите имидж – это полезно для повышения либидо.

Гороскоп на неделю 21-27 марта для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

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Девам на следующей неделе придется затрачивать гораздо больше энергии для достижения своих целей, чем обычно. Задумайтесь – стоит ли так напрягаться, возможно, лучше переждать в сторонке, набираясь новых сил? В середине недели будет полезнее заняться планированием будущего, а вот с активными действиями лучше повременить. В выходные берегите здоровье.

Гороскоп на неделю 21-27 марта для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Для Весов на следующей неделе откроется множество заманчивых перспектив. Но не стоит бросаться за ними в ущерб работе – находите время и для одного, и для другого. Не отказывайтесь от полученных предложений, особенно в начале недели – успех благоприятствует вам в любых начинаниях. Главное – рассчитать свои силы и выбрать правильных партнеров.

Гороскоп на неделю 21-27 марта для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У Скорпионов со следующей недели начинается благоприятный деловой период. Развивайте свой бизнес, начинайте новые дела и заключайте договоры. Но будьте осторожнее в своих обещаниях: в четверг не стоит брать на себя обязательств, если вы чувствуете, что не готовы их выполнить. Велика вероятность обидеть близкого человека – этот промах будет сложно исправить.

Гороскоп на неделю 21-27 марта для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Стрельцов поднимет волна успеха в деловой и личной жизни. Новые партнерские отношения принесут прибыль, однако важно проявлять дипломатичность, а ни в коем случае не силу или власть. В пятницу и субботу – удачный период для любовных отношений и налаживания диалога в семье. Одинокие Стрельцы, наконец, встретят свою половинку.

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Гороскоп на неделю 21-27 марта для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Следующая неделя заставит Козерогов поволноваться из-за денежных проблем. Проявляйте такт и дипломатию к тем людям, от которых напрямую зависит ваш бизнес. Также будьте заботливы и внимательны к окружающим – во вторник ваше поведение будет оценено по достоинству. Поездки и командировки лучше отложить и по возможности провести время ближе к дому.

Гороскоп на неделю 21-27 марта для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеи на следующей неделе почувствуют прилив творчества и желание раскрыть свои таланты во всей красе. Остерегайтесь в этом случае зависти близкого окружения. Ваша уверенность в себе, целеустремленность и трудолюбие помогут преодолеть недоразумения и достичь хороших высот. На выходные можете наградить себя и провести время в праздной лени – вы это заслужили.

Гороскоп на неделю 21-27 марта для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Рыбам следующую неделю стоит посвятить обустройству дома, уюта и семейных отношений. Избавьтесь от старых и ненужных вещей, сделайте покупки, обновите гардероб. Пролистайте каталоги и посмотрите, что сейчас модно. Постарайтесь жить сегодняшним днем, а не возвращаться в прошлое – оно полезно лишь для завершения старых, изживших себя дел.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.