Гороскоп на неделю 24-30 января: все знаки зодиака

Следующая неделя для многих знаков зодиака окажется непростой в плане выяснения отношений, а также каких-то подвохов или махинаций. И это будет выбивать из колеи, особенно в начале семидневки.

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

Однако с середины недели ситуация изменится в лучшую сторону: вы ощутите прилив энергии и способность выполнить все намеченные планы. Выходные пройдут в приподнятом настроении.

Гороскоп на неделю 24-30 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

В первой половине следующей недели Овнам лучше не выяснять отношения с близкими, а тем более любимым людьми. В понедельник будет сложно избежать конфликтных ситуаций, так что лучше отвлекитесь на дела, которые вам приятны. Внимательно отнеситесь к полученной информации, возможно, вы сможете извлечь немалую выгоду для себя.

Гороскоп на неделю 24-30 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Тельцам на следующей неделе предстоит работа по избавлению от изживших себя вещей и отношений. Вы сами знаете, что вам мешает развиваться, а этот непростой в эмоциональном плане шаг необходим, чтобы двигаться дальше. Постарайся сделать это деликатно и осторожно, чтобы избежать конфликтов. С развитием новых отношений лучше повременить.

Гороскоп на неделю 24-30 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Обещанные на следующей неделе Близнецам материальные блага или повышение зарплаты так и останутся обещаниями. Отнесись к этому философски, тем более что вам не привыкать наблюдать, как люди не держат данное слово. В середине недели возможна встреча с человеком, способным повлиять на спокойное течение вашей жизни. Не теряйте голову из-за этого.

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Гороскоп на неделю 24-30 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Представителей знака Рак на следующей неделе будут переполнять творческие планы и идеи. Благодаря этому в среду вы сможете легко преодолеть даже неожиданные ситуации. Не распыляйтесь на решение проблем окружающих – вы все равно не сможете помочь всем, кому хотелось бы. Лучше отдайте приоритет собственным желаниям и планам.

Гороскоп на неделю 24-30 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Творческие начинания Львов на следующей неделе будут в основном неудачными. Во вторник вы не сможете повлиять на ход событий, поэтому вам лучше занять позицию наблюдателя и отнестись ко всему философски. Не стоит полагаться исключительно на свои силы, лучше прислушайтесь к совету более опытного специалиста. Зато выходные порадуют разнообразием.

Гороскоп на неделю 24-30 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

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Девам на следующей неделе нужно проявить особую внимательность в сфере бизнеса и отложить принятие важных решений и заключение сделок. Помните о бесплатном сыре и не будьте слишком наивными, чтобы не оказаться в ловушке у не чистых на руку людей. В пятницу вас может подвести интуиция – лучше прислушивайтесь к мнению окружающих людей.

Гороскоп на неделю 24-30 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Для Весов предстоящая неделя будет напряженной в финансовом плане, вероятно, вам придется одалживать деньги. Но это не должно испортить вам рабочий настрой и желание развивать бизнес. Важные переговоры среды отложите до более подходящих времен, иначе рискуете совершенно некстати нарваться на непонимание со стороны партнеров и даже конфликт.

Гороскоп на неделю 24-30 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионов на предстоящей неделе поглотят новые планы и грандиозные идеи. Чувствуется, что вы соскучились по работе. Старайтесь не распыляться на другие цели, чтобы не сбиться с пути и не упустить основное направление. В четверг вполне возможно, что вам хватит сил и энергии на реализацию задуманного. Выходные желательно провести в уединении, чтобы набраться сил.

Гороскоп на неделю 24-30 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Доверчивые представители знака Стрельцов в самом начале следующей недели рискуют попасться на удочку мошенникам. Не ленитесь перепроверять полученную информацию, тогда вы достигнете успеха. С середины недели вас ждет новый этап во многих сферах жизни. Сопротивляться не стоит. Не бойтесь сменить род деятельности – это принесет вам прибыль.

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Гороскоп на неделю 24-30 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козероги на следующей неделе часто будут натыкаться на обман или подделку, но благодаря тонкому чутью смогут выпутаться из неприятных ситуаций без потерь. Кроме того, вы способны предостеречь близких людей от совершения ошибок. С четверга займись планированием дел на ближайшее время. А выходные посвятите шопингу – обновки пойдут вам на пользу.

Гороскоп на неделю 24-30 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе многие обещания и розовые замки для Водолеев окажутся несбыточными и ложными. Во вторник в любой ситуации сдерживайте свои эмоции, потому что кроме нервотрепки вы ничего не получите. Зато в четверг у вас на руках окажутся козыри. Лучше действуйте, не торопясь, медленно, но уверенно. В выходные дни вам некогда будет отдыхать.

Гороскоп на неделю 24-30 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

На предстоящей неделе Рыбы будут стараться объять необъятное и решить сразу все задачи. Вряд ли у вас на все хватит рук. Постарайтесь правильно расставить приоритеты, т.к. все сферы вы все равно не задействуете. В конце недели вас ждет серьезное выяснение отношений, которое пройдет в вашу пользу. В пятницу уделите время и внимание своему здоровью.

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