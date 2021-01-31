Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Начало наступающей недели для многих знаков зодиака будет размеренным и относительно спокойным. Вы можете уверенно заниматься своими делами, у вас будет все получаться, вы останетесь довольны собой.

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

Чего нельзя однозначно сказать о второй половине недели, поскольку постепенно будет нарастать эмоциональность, желание выяснить отношения и даже поскандалить. Главное – не поддаваться страстям и держать себя в руках.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Овны получат возможность совершить те дела и заниматься той работой, которая вскоре принесет достойные плоды. Во вторник остановите свой выбор только на реальных и выполнимых идеях, а не витайте в облаках, потому что у вас не будет времени вносить коррективы, если что-то пойдет не так. На выходные спланируйте полноценный отдых.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Для Тельцов на следующей неделе наступает подходящий период для борьбы с конкурентами, которые ставят палки в колеса и мешают карьерному росту. Ваши идеи и творческие планы смогут удивить даже вас самих и заставят изменить жизнь, открывая перед вами неплохие перспективы. Главное – верить в собственные силы и ни перед чем не останавливаться. Ну, и беречь здоровье.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Близнецам лучше занять выжидательную позицию и не вмешиваться в развитие ситуации. Также не стоит поддаваться на провокации и лезть в заманчивые авантюрные мероприятия. В среду вы будете стремиться угодить одновременно многим людям, а этого не стоит делать, если не хотите, чтобы вас незаслуженно критиковали. Суббота – день релакса.

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Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Ракам на следующей семидневке не стоит бояться ответственности – вы сумеете со всем справиться и даже преуспеете в карьерном росте и заключении сделок, особенно в первой половине недели. Фортуна будет на вашей стороне, и вам просто повезет в работе и бизнесе. Пользуйтесь этим. А вот в личных отношениях наступает пауза, не совсем понятная для вас.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Для Львов начинается интересный, насыщенный, а в некоторых случаях – даже провокационный период поиска приключений на свою голову. Причем ваши планы и творческие идеи будут вполне успешными и востребованными. Но в четверг в какой-то момент что-то может пойти не так. Этот опыт окажется полезным для вас. Не стоит игнорировать правила безопасности.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

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На следующей неделе у Дев проявится непреодолимая тяга к риску и авантюрам. Однако звезды советуют не искушать судьбу. В понедельник возможна неожиданная вспышка чувств по отношению к человеку, который в конечном итоге захочет вас использовать для корыстных целей. Теряя голову, постарайтесь не потерять себя. В пятницу тревожный сигнал поступит от организма.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Бурная, активная и наполненная событиями неделя ждет представителей знака Весы. Вы способны работать быстро и успеете перелопатить огромный объем работы. Вы окажетесь на высоте, вы пользуетесь популярностью у окружающих, к вашему мнению прислушиваются, вы в авторитете. Не забудьте уделять хоть немного времени своему имиджу и здоровью.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе у Скорпионов активизируются творческие способности и проявится талант импровизировать, что не останется незамеченным окружающими вас людьми. В четверг близкие люди потребуют от вас внимания и поддержки. Не скупитесь на комплименты и добрые дела – вскоре то же самое понадобится вам самим. Выходные пройдут блестяще, но слишком быстро.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Для Стрельцов следующая неделя – подходящий период для важных деловых переговоров, контактов и встреч. Прислушивайтесь к своей интуиции, особенно во вторник. Полезно делать накопления, потому что ваше финансовое положение в непредвиденный момент может дать течь. В конце недели вы можете узнать чью-то тайну, из которой не стоит делать трагедии.

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Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Начало следующей недели будет неудачным в финансовом плане для Козерогов. Не стоит брать в долг, но есть слабая надежда на ваших старых должников или совершенно неожиданный источник дохода. Из соображений экономии стоит отложить крупные приобретения в дом. Новое знакомство в среду будет не только интересным, но и обещает перерасти в серьезные чувства.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Для Водолеев предстоящая неделя будет удачной для любых начинаний, особенно в рабочих вопросах. Старайтесь все сразу же делать качественно, поскольку у вас не будет времени возвращаться, чтобы что-либо исправить. Возможно, временная подработка станет вашей основной работой. Так что отнеситесь со всей серьезностью к поступающим предложениям.

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Рыбам на следующей неделе рекомендуется умерить свои амбиции и быть поосторожнее в любых начинаниях, серьезных проектах, а также в обещаниях, данных окружающим. В пятницу велик риск оказаться заложником нечестных на руку людей, которых вы недооценивали. Вас будет привлекать все красивое – не поддавайтесь на искушения, вам еще понадобятся деньги.

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