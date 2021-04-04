Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

Многим знакам зодиака потребуется внутренняя свобода и раскрепощенность. В этот период любое давление на личность будет неуместным. Это удачное время для удовлетворения собственных желаний, на которые раньше не доходили руки или было жаль средств.

К концу недели мало что изменится в ощущениях. У людей усугубится стремление к романтике, усилится желание уйти от давления и влияния окружающих. Захочется уединения или спокойного времяпровождения.

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Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Овнам на следующей неделе желательно руководствоваться собственным умом и проницательностью в принятии важных решений. Ситуации, когда от вас потребуется мгновенная реакция, возникнут уже с начала недели, в понедельник или вторник. Так что будьте начеку и не пропустите свой шанс.

Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Тельцов на следующей неделе ждут очень заманчивые и удачные переговоры, встречи и конференции. В среду появится перспектива нового направления в бизнесе. Однако не надейтесь, что вы сможете таким образом убежать от финансовых проблем – от них нужно не уходить, а решать, тем более что вам это под силу.

Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

У Близнецов начинается замечательный период для совместной работы с партнером как в сфере бизнеса, так и в личной жизни. Но имейте в виду, сейчас вам важно правильно оценить ситуацию и человека, с которым вы либо продолжите сотрудничество, либо прекратите контакты. Выходные лучше провести дома, никуда не выбираясь.

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Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Ракам на следующей семидневке следует быть более исполнительными и трудолюбивыми, чтобы к вашей работе нельзя было предъявить претензий. Вы же не хотите нарваться на критику руководства и неодобрение коллег? Тебе желательно контролировать свои негативные эмоции, чтобы не нажить врагов среди окружающих.

Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львы на следующей неделе полны неоправданных амбиций и горячего азарта, поэтому лучше сделайте паузу и откажитесь от рискованных дел. В четверг постарайтесь направить свою энергию в мирное русло. В личной жизни намечается развитие любовных отношений, появится гармония, усилится взаимопонимание с окружающими.

Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

В начале следующей недели Девам следует повременить с серьезными операциями, касающимися недвижимости. Ваш бизнес окажется невероятно востребованным, поэтому старайтесь продержаться на этом гребне подольше и укрепиться в своих позициях. Также важно не продешевить и поймать свою удачу.

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Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Весам на следующей неделе явно недостает внимательности, собранности и сосредоточенности во многих аспектах жизни. Это, естественно, может привести к неприятностям. Не стоит разглашать окружающим свои семейные тайны. Но и чужие секреты тоже важно держать под замком. В субботу готовьтесь к неожиданному визиту.

Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Многих упрямых и несговорчивых Скорпионов на следующей семидневке поджидает разочарование в людях. Соответственно рабочие и финансовые вопросы в этот период, особенно в начале недели, лучше не решать. Вы лишь усугубите для себя вопрос добычи денег. Ближе к выходным этот неудачный период закончится.

Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

На следующей неделе завышенная самооценка может сыграть плохую шутку со Стрельцами. Звезды советуют вам заниматься только теми делами, в которых вы считаете себя настоящим специалистом, и не берись за новые, малоизученные проекты. Покупки и трата денег будут неоправданными, вы вскоре об этом пожалеете.

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Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

С середины следующей недели у Козерогов проснется живой интерес ко всему новому и необычному. Это замечательное время для любых начинаний в различных сферах: в бизнесе, заключение партнерских сделок и новых знакомств. Не упустите свою удачу, поскольку она может быть изменчивой.

Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Предстоящую неделю Водолеям придется потратить в основном на помощь и решение проблем друзей и близких людей, а не своих собственных. Постарайтесь в этот период не забыть и о своих делах и личной жизни. Найдите время для полноценного отдыха, потому что ваш организм нуждается в восстановлении сил.

Гороскоп на неделю 4-11 апреля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Начало недели для Рыб принесет успех в бизнесе и карьерном росте. Также это хороший период для новых знакомств и делового общения – оно будет плодотворными и вскоре принесет выгоду. В среду старайтесь не обращаться к прошлому, потому что велик риск неприятностей. Не берите дурное в голову и займитесь делом.

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