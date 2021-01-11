Гороскоп на сегодня 11 января: Дев ждет ошеломляющий успех, а Весы – уборка

Астрологи дали прогноз на понедельник, 11 января 2021 года. День будет активным и интересным, вы встретите много интересных людей и сможете реализовать давнюю задумку. Но будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится реализовать. Вечер проведите в спокойствии.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Овна
День идеальный для работы и решения любых срочных задач. Главное – ставить перед собой конкретные задачи и двигаться в правильном направлении. Отношения потребуют вашего полного присутствия – не отказывайте в этом партнеру, ведь вы им очень нужны. Вечером уделите время себе!
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Тельца
Пора завязывать с отдыхом и гуляниями и браться за голову, решая все накопившиеся с начала года дела. Но не исключено, что сегодня возле вас появится змей-искуситель, который будет выдергивать вас из рабочего потока. Могут завязаться и романтические отношения.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Близнецов
Насыщенный, очень насыщенный вас ждет день. При этом ощущение будет, что он пролетел как одна секунда. Чтобы день прошел успешно, важно с самого утра спланировать все, что нужно сделать. А еще – следите за своими словами и обещаниями. Может произойти утечка важной информации, поэтому закройте рот и слушайте.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Рака
Чтобы стать успешным и богатым, вам потребуется приложить много сил и потратить немало времени, но оно того стоит. Пришло время реализовывать все, о чем вы мечтали, и достигать самых дерзких желаний. В отношениях с любимым человеком могут возникнуть обиды, но старайтесь все вопросы решать мирно.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Льва
Вы будете сегодня просто перегружены работой и различными мелкими задачами. Уже к концу вечера будете чувствовать сильнейшую усталость, но и довольство собой за продуктивный день. Но в этом водовороте не забудьте о любимом человеке – ему нужна ваша поддержка.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Девы
Вы сегодня легко закончите любые начатые дела и сможете приступить к чему-то очень масштабному, важному и перспективному. Трепещите! Вас ждет ошеломляющий успех, много денег и поклонников. Наслаждайтесь, но не расслабляйтесь, ведь работы будет выше крыши!
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Весов
Понедельник – всегда удачная идея для того, чтобы заняться уборкой и наведением порядка! Навести порядок в документах – первое и самое важное, ведь в начале года ничего упустить нельзя. А вот вечером откладывайте все дела в сторону и вперед к развлечениям – вас ждет веселье!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Скорпиона
Старайтесь подходить к любым вопросам сегодня творчески и с юмором. Так вы сможете не только много работы сделать, а еще и легко выйти из любой ситуации. Обходите стороной любую подозрительную ситуацию и неадекватных людей. А вот вечер обещает быть горячим!
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Стрельца
Вы можете стать очень успешным человеком, у которого все легко получается. А все потому, что вы просто решаете любые вопросы и можете быстро среагировать на изменения. Ваша пластичность сыграет вам на руку. Вечер при этом станет для вас неожиданностью – ждите сюрприз!
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Козерога
Категорически нельзя сегодня перенапрягаться, как физически, так и эмоционально! Старайтесь находить общий язык с другими людьми и выходить из любой ситуации. Вам это поможет решить давно назревший вопрос. Вечер проведите максимально спокойно – помедитируйте, например.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Водолея
Вы можете легко восстановить свои силы и принять решение, которое окажется самым удачным. Сейчас у вас спокойный период, поэтому старайтесь сами не создавать проблемы. Вечером берите в руки блокнот и спланируйте свой отпуск.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня, 11 января 2021 года, для Рыб
Вы будете сегодня "зажигалкой" и энергетическим комком, который успевает сделать все и даже больше. Смело беритесь за дела, которые ранее казались невыполнимыми. Сейчас идет благоприятное время для расширения круга знакомств и романтических отношений.
Гороскоп на год Быка – смотрите видео:
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