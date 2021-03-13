Астрологический прогноз на 13 марта для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 13 марта 2021 года. События этого дня будут во многом зависеть от вашего настроения, а не наоборот. Вы сами в состоянии написать сценарий, по которому будет развиваться жизнь во многих сферах. Не забывайте, что нет ничего вечного. Наслаждайтесь жизнью, дарите улыбки, эмоции – не ищите поводов, а дарите подарки просто так. А если повод все же есть – воспользуйтесь календарем подарков на март.

Овен (22 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Овна

Сегодня вы можете стать сильнее, победив лень и свои сомнения. Не исключены события, которые проверят вашу устойчивость к неприятностям. К вечеру ваши представления о жизни могут кардинально поменяться.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Тельца

Сегодня давние проблемы будут о себе напоминать и злить вас. Не стоит поддаваться эмоциям – просто наберитесь терпения, сядьте и продумайте все пути отступления. Хорошее воздействие на вас окажет альтруизм и служение ближнему.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Близнецов

Вы можете сегодня очень быстро выдохнуться, и это повлечет за собой срыв каких-то договоренностей и планов. Не стоит злиться и ругаться со всеми – просто постарайтесь взять под контроль свои мысли и ситуацию. Если не получается, берите форму и идите в спортзал – хорошая тренировка быстро приведет мысли в порядок.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Рака

Сегодня вам важно заняться защитой своих интересов. Это не значит, что нужно всем и все доказывать – просто старайтесь выстроить свои личные границы и донести это до самых близких, которые часто их нарушают. Вечер обещает быть душевным.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Льва

Не пытайтесь всё сегодня успеть – у вас впереди много работы над собой и своим мышлением. Да-да, именно оно часто приводит вас к неправильным решениям. День удачный для самых важных решений и мероприятий в вашей жизни. Не упустите шанс стать счастливее и успешнее.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Девы

Хорошее время для творчества и всего, что с ним хоть как-то связано. В новолуние также хорошо загадывать желания и составлять карту желаний. Постарайтесь сегодня отдохнуть и набраться сил. Вечер проведите в кругу самых близких и родных людей!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Весов

Рассчитывайте свои силы, если не хотите с самого утра остаться без сил и энергии. Выбирайте сегодня спокойные и уравновешенные занятия, которые вы будете делать не спеша и в удовольствие. Вечером соберите самых близких друзей или еще лучше – отправляйтесь к ним в гости и проведите время за душевными разговорами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Скорпиона

Вы можете получить сегодня известие, которое перевернет вашу жизнь. Принимая любое решение сегодня, важно хорошенько все продумать. Не торопите себя и не пытайтесь кому-то угодить – руководствуйтесь только своими желаниями. Вечером постарайтесь уравновесить напряженный день массажем, теплой ванной или чтением книги.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Стрельца

Вы будете сегодня, как робот – все вопросы решать на автомате, не уставая, при этом еще и заниматься своими личными делами. Во второй половине дня обязательно запланируйте себе прогулку на свежем воздухе и встречу с друзьями. Вечер должен остаться только для себя!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Козерога

Сегодня ваше настроение будет меняться очень быстро – от позитива до меланхолии и отчаяния разгон за 2 секунды. Постарайтесь не планировать себе каких-то серьезных дел, иначе допустите ошибку, за которую будете потом себя корить. Окружите себя сегодня спокойствием и чем-то приятным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Водолея

Сегодня будете пожинать плоды своей предыдущей работы. Они будут хоть и небольшими, но значимыми. Можете смело позволить себе отдых и развлечения. Вечер лучше провести в семейном кругу с самыми близкими людьми.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2021 года, для Рыб

Сегодня новолуние в вашем знаке, а значит, что его влияние вы ощутите на себе несомненно. Вы сможете стать сегодня хозяином ситуации, позволить себе крупные покупки и другие операции с деньгами, которые принесут вам еще больший доход. Вечер посвятите любимым занятиям.

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