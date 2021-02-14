Гороскоп на сегодня 14 февраля: Близнецам и Скорпионам можно смело отказываться от несносных свиданий

Астрологический прогноз на 14 февраля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз для всех знаков зодиака на 14 февраля 2021 года. Для одних этот день будет насыщенным романтическими событиями, а для других – приторно-сладким. И одним, и другим будет хорошо, если они начнут прислушиваться к своим желаниям. А если вы просто банально забыли про праздник – быстро читайте 14 идей, как провести День всех влюбленных необычно и интересно и делайте все, что в ваших силах, чтобы не запороть этот день.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Овна

Старайтесь сегодняшний день провести так, как хочется вам любимым. Хотите романтики – идите и создавайте, хотите пива перед телевизором – вперед! Блокируйте тех, кто постоянно ноет и жалуется, ведь сегодня вам нужны только позитивные эмоции и интересный сериальчик!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Тельца

Если вы уже устали от этих бесконечных сердечек, красного цвета и криков витрин магазинов отдаться любви – просто оставайтесь дома и смотрите боевик, какую-то документалку или триллер. Устройте разгрузочный день от романтики.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Близнецов

Все, что вам сегодня некомфортно – пресекайте, убирайте, избегайте. Это касается, как рабочих вопросов, так и личных. Если зовут на свидание – прислушайтесь к интуиции и лучше откажитесь, чем будете целый вечер запивать свое раздражение вином.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Рака

Дайте волю своей романтической душе и воплощайте в жизнь все свои задумки. Зовите на свидание, шлите приторные сообщения, дарите валентинки и засыпайте поцелуями тех, кто вам нравится. А если у вас пока нет любимого человека – просто осчастливьте себя!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Льва

Не стоит сегодня вносить в жизнь кардинальные перемены, если только это не предложение руки и сердца от вашего возлюбленного. Иначе очень скоро вы можете передумать и даже впасть в депрессию. А кому это нужно? Маркетологи называют этот день самым прекрасным – почему бы не сделать его таким с помощью любимого досуга, м?

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Девы

Вы будете сегодня так воодушевлены, как ребенок на Новый год в ожидании подарка. Как говорят психологи, мы притягиваем то, о чем мечтаем – сегодня можете дать волю своей фантазии. К вечеру вы уже будете веселы, счастливы и скорее всего – не одни. Наслаждайтесь тем, что намечтали!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня Реклама

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Весов

Как организовать свидание, что подарить, где сделать предложение на День святого Валентина. Как же вы устали от всей этой информации, которая вас не касается! Устройте себе детокс-день от всей этой приторной романтики и отправляйтесь в боулинг с друзьями или в гости к родителям, а не вот это вот все!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Скорпиона

Сегодня не стоит нагружать себя тяжелыми делами и занудными собеседниками. Если вас зовут на свидание – хорошенько подумайте, хотите ли вы весь вечер слушать и видеть этого человека. Если нет – не стесняйтесь и отказывайтесь, а если вас все устраивает – надевайте лучший свой наряд и покоряйте сердце.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Стрельца

Насыщенный день вас ждет сегодня с самого утра: сначала кофе в постель, цветы, подарки, романтичная прогулка по городу, невероятный ужин в ресторане и страстная ночь. Обязательно запаситесь силами, ведь это все еще нужно выдержать и не растаять от переполняющих вас чувств!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Козерога

Не спешите и не пытайтесь успеть сделать сегодня то, что не было запланировано. Ну, забыли вы про День святого Валентина, ну с кем не бывает. Можете исправиться своей замечательной улыбкой и хорошим настроением. А вечером найдете уже другой подход – индивидуальный!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Водолея

Ну идеальный же день у вас сегодня! Любовь и романтика станут основой вашего отдыха и выходного, который вы и сами захотите провести спокойно и в обнимку с любимым человеком. Готовьте вкусную еду или заказывайте доставку, смотрите целый день фильмы или идите гулять по городу – делайте, что вашей душеньке угодно. Только никому и ничего не обещайте!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 февраля 2021 года, для Рыбы

Этот день создан для того, чтобы вы получали от него удовольствие. Делайте сегодня только то, что вам хочется и принимайте все хорошее, что делают для вас! Вечер обещает быть очень страстным!

Астрологический гороскоп на 2021 год – смотрите видео:

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