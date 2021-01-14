Гороскоп на сегодня 14 января: Близнецам нужно больше отдыхать, а Львам – набраться терпения

Астрологи дали прогноз на четверг, 14 января 2021 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими. Вечер обязательно уделите себе и практике расслабления, зажгите аромасвечи и насладитесь покоем.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Овна
Сегодня легко можете выдвигать инициативы и брать ответственность за все важные дела. Так сможете воплотить в жизнь то, что запланировали, и понять, куда двигаться дальше. Деньги не транжирьте – можете выйти в минус!
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Тельца
Планирование – это то, что обязательно для вас в этот день. Так успеете сделать все важное, на что никогда не хватает времени. Вы легко находите общий язык с людьми, которые могут помочь вашей карьере выстрелить – нужно только выждать время.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Близнецов
Старайтесь больше отдыхать и находить время на свои увлечения. Впоследствии это поможет с большим удовольствием заниматься необходимыми делами. Запаситесь силами и терпением, чтобы получить желаемое повышение или новую работу.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Рака
Чтобы получить что-то стоящее в профессиональных делах, важно ставить перед собой конкретные цели и не распылять свое внимание на что попало. Больше времени проводите с любимым человеком, и даже подарок можете подготовить или романтический вечер с ароматическими свечами и напитком. Ночь точно будет горячей!
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Льва
Сегодня от вас все будут чего-то требовать и хотеть – запаситесь терпением! А при этом постарайтесь еще и найти время на себя и свои увлечения – творчество очень поможет переключиться. Массаж, любимая косметическая процедура или мультфильм "Душа" помогут здорово расслабиться.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Девы
Вы уверенными шагами движетесь к цели и на работе становитесь настоящей звездой. Вас уважают коллеги, хвалит начальство. А вы просто делаете хорошо свою работу и наслаждаетесь результатом. Вечером поощрите себя – красной икрой, например, или красивым костюмом.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Весов
Сегодня вам потребуется решать самые важные и сложные вопросы, которые накопились уже с начала года. Не отвлекайтесь на мелочи, сосредоточьтесь на чем-то важном, и все у вас получится. Ближе к вечеру вам захочется послать все рабочие дела куда подальше и отправиться на вечеринку. Не отказывайте себе в веселье!
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Скорпиона
Сегодня вас ждет спокойный и ровный день, когда все дела будут решаться легко и просто, а любые спорные моменты исчезнут сами собой. Поэтому после обеда заканчивайте рабочие дела и переходите к личным. Обновите свой гардероб, оплатите все счета, приготовьте вкусное блюдо на ужин. Вечер проведите в тишине и с романом в руках.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Стрельца
Бодрячком сегодня проведете целый день. Вы будете полны энергии и успеете сделать многое, главное – не грузите себя негативом. Все внимание направьте на семью и себя, а рабочие дела перенесите на завтра.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Козерога
Идеальное время для деловых встреч, заключения договоров и новых знакомств. Ну так вперед! Ничего не ждите – идите и покоряйте мир. А вечером порадуйте себя чем-то вкусным, красивым и страстным. Ну, вы поняли, что сегодня у вас все будет ок?
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Водолея
Не пытайтесь сегодня сделать все, чем вас напрягают. Вы можете банально ничего не успеть, а потом еще и корить себя за это. Вечер постарайтесь провести спокойнее и легче, занимаясь тем, что нравится, и посвятив время семье. Доза любви и счастья вам обеспечена!
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня, 14 января 2021 года, для Рыб
Не тратьте свою энергию впустую – выделите важное для себя, и тогда получите хороший результат. Постарайтесь поддерживать хорошие отношения с коллегами и партнерами. А вечер, проведенный в кругу семьи, станет лучшим решением на сегодня.
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